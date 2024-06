Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Was wir alles zum ersten DLC wissen

Elden Ring Shadow of the Erdtree ist der langersehnte DLC für das mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Game of the Year 2022 Elden Ring, welcher am 21. Juni dieses Jahre veröffentlich werden soll. Schon damals in unseren Test waren wir richtig begeistert und jetzt freuen wir uns auf die Fortsetzung. Doch was genau erwartet Spieler inhaltlich in einem neuen Besuch in den Zwischenlanden? Wir haben uns für euch einmal angeschaut, was bislang über den DLC bekannt ist. Naturgemäß gibts hier also Spoiler zum Hauptspiel!

Die Zeit vor dem Elden Ring?

Durch den Story Trailer können wir bereits einige Vermutungen anstellen. Shadow of the Erdtree führt euch in die Schattenlande. Hier soll Königin Marika einst zum ersten mal richtig in Erscheinung getreten sein. Marika ist mit die wichtigste Person aus Elden Ring, die man aber trotzdem nur ganz am Ende zu Gesicht bekommt. In den Schattenlanden könnten wir also mehr über sie in Erfahrung bringen. Im Trailer sieht man außerdem, wie Marika goldene Fäden aus einem vermutlich toten Körper zieht. Diese hält sie später in die Luft, was fast genau so aussieht wie ihre Rune aus dem Elden Ring selbst.

Im Trailer sehen wir zudem Messmer den Pfähler, der ziemlich sicher ein Boss in Shadow of the Erdtree sein wird, was sich wiederum aus dem Gameplay Trailer ergibt. Fans spekulieren, dass Messmer für Marika die Zivilisation vor der Zeit des Erdenbaum ausgelöscht hat, vielleicht auch um den Erdenbaum mit ihrem Blut zu nähren. Motivation könnte sein, dass er der Sohn von Marika ist. Im Gameplay Trailer fragt er nämlich seine Mutter, warum sie so jemanden wie den Spieler ausgewählt hat. Und die Gande, die den Spieler führt, kommt von Marika.

Im DLC selbst werden wir laut Fromsoft von dem Himmlischen Miquella gerufen, ihm in die Schattenlande zu folgen. Miquella, Spieler kennen seine Zwillingsschwester Malenia nur all zu gut, soll seinen Körper zurückgelassen haben um in die Schattenlande zu reisen. Hier sieht man ein Parallele zu Ranni, die vor der Zersplitterung ihren Körper ablegte um sich von dem “Greater Will” dem Gott der Marika Macht gab, loszusagen. Was Miquella genau in den Schattenlanden möchte wissen wir aber noch nicht.

Ziemlich viel neuer Inhalt

Was wir hingegen wissen ist, dass der DLC am Kokon von Miquella gestartet wird. Ihr müsst also mindestens Godrick besiegt haben und den Mohgwyn Palace erreicht haben. Dort besiegt ihr Mohg, der seinen Halbruder Miquella von dessen Haligbaum entführt hat. Per Kokon soll es dann in die Schattenlande gehen.

Dort erwarten euch zahlreiche neue Waffen und Zauber. Im Trailer konnten wir schon eine Mehrfeuer-Armbrust sehen und verschiedene Anrufungen. Wer Martial Arts mag soll außerdem nun durch eine Art Mönchswaffe mit den Fäusten angreifen können und es gibt Wurfwaffen, die sich nicht verbrauchen im Gegensatz zu den zb. geworfene Kukris. All das sollte euch nochmal einiges an neuen Optionen geben, um euren persönlichen Kampfstil anzupassen.

Neben netten Zaubern, Waffen, Items und auch Geisteraschen, gibt es natürlich eine neues Gebiet. Die Schattenlande sollen in etwa so groß sein wie das Gebiet Liurnia in Elden Ring. Hier erwarten euch neue Gegnertypen und auch große Legacy Dungeons wie Stormveil Castle im Hauptspiel. Ob man mit Miquellas Hilfe, oder durch ihn als Antagonisten ein neues Ende freischalten kann, ist noch nicht bekannt. Ob euch der Himmlische nett gesonnen ist, es etwas ausmacht ob ihr seine Schwester schon umgelegt habt oder nicht, über all das müssen wir noch bis Mitte Juni grübeln.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree könnt ihr für rund 40 € für Steam, Playstation 4 & 5 und XBox jetzt schon vorbestellen.

ELDEN RING - Shadow of the Erdtree - PRE-PURCHASE | Xbox & Windows 10 - Download Code Spielbar am 21. Juni 2024.

ELDEN RING ist ein gefeiertes Action-RPG mit epischem Setting in einer riesigen und düsteren Fantasiewelt, das hunderte von Auszeichnungen gewonnen hat, darunter auch ""Game of the Year"" bei The Game Awards und ""Ultimate Game of the Year"" bei den Golden Joystick Awards. Die Spieler brechen zu einer epischen Quest auf, in der sie die Freiheit haben, in ihrem eigenen Tempo zu erkunden und Abenteuer zu erleben.

Die Erweiterung ""Shadow of the Erdtree"" enthält eine neue Story, die im Schattenland spielt, das voller Geheimnisse, gefährlicher Dungeons und neuer Gegner, Waffen und Ausrüstung steckt.

Erkunde unentdeckte Gebiete, stelle dich anspruchsvollen Widersachern und genieße den befriedigenden Triumph des Sieges. Tauche in das fesselnde Zusammenspiel der Charaktere ein, in dem Drama und Intrigen so eng miteinander verwoben sind, dass sie eine immersive Erfahrung zum Genießen erschaffen.

Für die Inhalte der Erweiterung ""Shadow of the Erdtree"" wird das Basisspiel benötigt. Auch andere Editionen erhältlich. Bitte achte darauf, nichts doppelt zu kaufen.

