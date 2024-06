Donkey Kong Country Returns HD – Ist das Remake auf der Switch ein Schlag ins Gesicht für Donkey Kong-Fans?

Nun, da ist es also, Donkey Kong Country Returns HD. Mit dieser Ankündigung haben Fans vielleicht gerechnet, aber es nicht gehofft. Warten sie doch bereits seit dem Release des Nachfolgers Tropical Freeze, also seit 2014, auf einen dritten Teil der großartigen Returns-Reihe, welche das Jump’n’Run-Herz höher hüpfen lässt. Doch nun haben wir einen weiteren Port des Erstlingswerk. Was bedeutet das für die Donkey Kong-Reihe und die Switch?

Warum Donkey Kong Country Returns HD eine Enttäuschung ist und doch Hoffnung macht

Der Trailer beginnt, wir sehen Donkey Kongs Hütte. Wir sind super aufgeregt, endlich ein neues Donkey Kong. Doch als die Affenfaust das Totem aus der Tür schlägt, wissen wir: Hier handelt es sich um den ersten Teil der Reihe von 2010, welcher seinerzeit den Affen in die Moderne holte und vieles, was bereits zu SNES-Ära großartig funktionierte, auf die Switch transportierte. Das Spiel machte so vieles richtig, dass es einen waren Schwung an spaßigen Nachahmern gab, wie zum Beispiel Yooka-Laylee and the Impossible Lair oder Marsupilami: Hobbadventure. Erst kürzlich wurde mit Nikoderiko ein weiteres Spiel angekündigt, welches sich offensichtlich stark von den Returns-Spielen hat inspirieren lassen.

2013 erschien dann eine 3D-Version für den Nintendo 3DS. Dies war zwar nur ein Port für den Handheld, erhielt immerhin aber auch acht neue Levels. Außerdem gab es einen vereinfachten Modus, welcher bei Nintendo mittlerweile Standard ist.

In 2015 war das Spiel dann für den eShop der Wii U erhältlich und somit haben wir nun in 2024 den mittlerweile dritten Port des Jump’n’Runs. Dieser wird die zusätzliche Welt mit acht Levels aus der 3DS-Version erhalten, in HD-Grafik daherkommen und immer noch das gute Spielgefühlt bieten wie schon 2010, es ist einfach ein sehr gutes Spiel.

Nun, Pessimisten würden also sagen “Warum wird dieses Spiel SCHON WIEDER aufgewärmt, wo wir doch so sehr auf Teil 3 gehofft hatten? Nintendo, bitte hört auf, mit unseren Gefühlen zu spielen.” Doch ich versuche zumindest ein klein wenig optimistisch zu bleiben. Nun haben wir mit dem Remake von Tropical Freeze und jetzt auch dem ersten Teil beide Spiele auf der Switch, so dass sie frisch in den Köpfen aller Spieler*innen sind. Auch in denen derjenigen, welche die Spiele ihrerzeit verpasst haben. Vielleicht dürfen wir ja jetzt hoffen, dass mit dem Switch-Nachfolger auch ENDLICH ein dritter Teil dieser tollen Jump’n’Run-Reihe auf den Plan treten wird. Wenn es angekündigt wird, könnt ihr euch sicher sein, dass wir uns natürlich darauf stürzen werden und ihr hier alle Infos bekommen werdet. Zunächst einmal wird das HD Remake von Teil 1 am 16. Januar 2025 auf der Switch erscheinen, dann sehen wir weiter.

Titelbild: 2024 © Nintendo

Quelle: Nintendo