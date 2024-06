The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Diesmal muss Zelda Link retten

Wer dachte, dass Tears of the Kingdom das letzte Zelda für die Switch wird, der hat sich geirrt, denn nun wurde The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom angekündigt. Und dieses Spiel ist für all diejenigen unter euch gut, die glauben, dass man in einem Zelda-Spiel einen Charakter namens Zelda spielt. Diesmal stimmt das nämlich wirklich.

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom schlüpft ihr tatsächlich in die Rolle von Zelda

“What if Zelda was a girl?” ist ein Meme, denn es gibt viele Menschen, die wirklich nicht wissen, dass der grünbemützte Junge aus den Zelda-Spielen Link heißt und meistens die Prinzessin, die wirklich Zelda heißt, retten muss. Doch nun wird der Spieß umgedreht, denn nachdem Link genau dies getan hat, indem er Ganon mal wieder besiegt hat, öffnet sich eine mysteriöse Dimension und verschluckt den Helden. Und so ist es nun also an Zelda, sich für die ganzen Rettungen zu revanchieren und Link zur Hilfe zu eilen.

Gut, die Idee, Zelda selbst zu spielen, ist nicht ganz neu, aber über die CD-i-Spiele wollen wir mal lieber nicht reden. In den Hauptspielen der Reihe konnte man die Prinzessin jedoch nie steuern, am nächsten dran war wohl Spirit Tracks, wo wir Zelda immerhin als Geist in eine Rüstung packen und ihr die Richtung weisen konnten, wo sie hin laufen sollte. Aber hier, im Jahre 2024, wird sie nun ihr erstes eigenes vollwertiges Abenteuer erleben.

Optisch ist das Spiel in der Engine vom Link’s Awakening Remake, welches ja ein wenig an Spielzeugfiguren erinnert. Vom Gameplay wird sich Echoes of Wisdom aber stark von traditionellen Zelda-Spielen unterscheiden. Zelda ist keine Kämpferin und so schwingt sie kein Schwert, sondern einen magischen Stab. Und dieser hat es in sich, er kann nämlich alles kopieren. Und wie Eiji Aonuma uns dies in einer Gameplaydemonstration zeigt, wirklich ALLES.

Als Beispiele hätten wir da einen Tisch, den wir jederzeit herzaubern und als Erhöhung nutzen können. Oder wie kopieren Bäume und blockieren somit starke Luftströme, die uns wegpusten würden. Doch mit dem Kopieren von Gegenständen hört es noch nicht auf, wir können auch jegliche Monster kopieren und als Diener für uns herbeirufen. Jedes Monster hat so seine eigenen Fähigkeiten, also wird es wohl sehr viel Abwechslung geben.

Aonuma verspricht, dass mit den Möglichkeiten, welche der Stab bringt, wohl keine Spieler*innen einen exakt gleichen Durchlauf des Spiels haben werden. Davon werden wir uns natürlich auch selbst überzeugen, wenn The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom am 26. September diesen Jahres auf der Switch erscheint.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Titelbild: 2024 © Nintendo

The Legend of Zelda: Link's Awakening - [Nintendo Switch] Hilf dem heldenhaften Link, von der Insel Cocolint zu entkommen

Erlebe das legendäre The Legend of Zelda: Link's Awakening neu auf Nintendo Switch

Erscheinungsdatum: 20. September 2019

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 6 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Nintendo