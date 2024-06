MIO: Memories in Orbit – Ein brandneues Metroidvania macht sich auf den Weg

Die Nintendo Direct vom 18. Juni wurde zu einer großen Überraschung. Neben Krachern wie The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom und Metroid Prime 4: Beyond haben es noch zahlreiche weitere interessante Titel in die Präsentation geschafft. Einer davon, der besonders vielversprechend aussah, war MIO: Memories in Orbit.

Das Weltraumabenteuer startet 2025

Ein Blick in eine verwüstete Maschine, ein Energiestrahl der Leben einhaucht und eine roboterähnliche Figur die zum Leben erweckt: So startet der erste Einblick zum brandneuen Metroidvania MIO: Memories in Orbit. Was dann folgt ist Metroidvania-Action in Reinkultur. Wandsprünge, Kombo-Bewegungen aus einer Art Enterhaken in Kombination mit Angriffen, jede Menge Dashes und ein erster Blick auf potentielle Bosskämpfe.

Der Titel erinnert von der ersten Sekunde an an fantastische Spiele wie Hollow Knight oder Ori and the Blind Forest und das dürfte mit Sicherheit die Aufmerksamkeit vieler Genre-Fans gewonnen haben. Wir können es auf jeden Fall kaum erwarten noch mehr über MIO: Memories in Orbit zu erfahren und freuen uns auf den Release im Jahr 2025.

Quelle: Nintendo of America via YouTube

Titelbild: © 2024 Focus Home Interactive