Among Us – Neue Rollen sorgen für frischen Wind

Mittlerweile sechs Jahre ist es her, dass Among Us das Licht der Videospielwelt erblickte. Schnell entwickelte sich der unkonventionelle Multiplayertitel zu einem der Hits der vergangenen Jahre. Kein Wunder also, dass auch heutzutage noch Updates mit neuen Rollen veröffentlicht werden und Among Us somit wieder auf der große Bildfläche erscheint. Hier erfahrt ihr, wie ihr in Zukunft als Imposter noch heimtückischer agieren könnt oder welche Fallen ihr den Impostern stellen könnt.

Noicemaker und Tracker im Kampf gegen die Imposter

Die Crewmitglieder erhalten mit dem neuen kostenlosen Update Verstärkung. Der Noicemaker (Geräuschemacher) und Tracker (Fährtenleser) schließen sich der Crew an und wollen den Impostern das Töten so schwer wie möglich machen. Als Noicemaker schlagt ihr nämlich sofort Alarm sobald ihr umgebracht wurdet. Somit muss sich der Übeltäter möglichst schnell vom Acker machen, um nicht erwischt zu werden. Der Tracker kann einen anderen Spieler mit einer Art GPS-Gerät versehen, um ihn auf Schritt und Tritt verfolgen zu können. So wird das heimliche Davonschleichen durchaus schwieriger.

Doch auch die Imposter werden mit einer coolen neuen Fähigkeit ausgestattet. Als Phantom könnt ihr euch nach eurem Verbrechen unsichtbar machen, um euch vom Tatort davonzuschleichen. Nun die Frage an euch? Reichen euch die neuen Rollen als Anreiz, um nochmal ins Among Us Universum abzutauchen oder hauen euch die neuen Inhalte eher doch nicht vom Hocker?

Quelle: Nintendo of Amercia via YouTube

Titelbild: © 2024 Inner Sloth