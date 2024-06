Looney Tunes: Wacky World of Sports – Bugs Bunny lädt zum Sportwettkampf ein

Die Top-Meldungen nach der Nintendo Direct vom Juni 2024 drehen sich logischerweise um die richtig großen Ankündigungen. Überall hört man von Metroid Prime 4: Beyond und The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Doch kaum einer spricht über einen der Geheimtipps, die für mich persönlich eines der Highlights der Präsentation war. Die Rede ist von Looney Tunes: Wacky World of Sports.

Vier Sportarten im chaotischen Looney Tunes-Look

Arcade-Sportartensammlungen sind ja immer so ‘ne Sache. Die können richtig gut werden (Wii Sports) oder auch mal richtig in die Hose gehen (Mario Sports Mix). Im Herbst dieses Jahres haben wir die Möglichkeit uns davon zu überzeugen, zu welcher Art Looney Tunes: Wacky World of Sports gehört. Dort treten die allseits beliebten Looney Tunes Charaktere rund um Bugs Bunny und Co. in vier unterschiedlichen Sportarten gegeneinander an.

Die Sportarten, die von Beginn an dabei sein werden sind Basketball, Fußball, Tennis und Golf. Ein kleiner Wermutstropfen scheint die Tatsache zu sein, dass aktuell nur ein lokaler Multiplayer-Modus geplant ist. Ob im Laufe der Zeit noch neue Sportarten oder ein Online Multiplayer-Modus dazu kommt, bleibt abzuwarten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die chaotische Sportsammlung, die hoffentlich durch viel Charme und kreatives Gameplay zu überzeugen weiß. Wie seht ihr das? Freut ihr euch auf Bugs Bunny und Co.?

