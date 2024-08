Vorschau: MIO: Memories in Orbit – Das wunderschön handgezeichnete, fordernde Metroidvania

MIO, kurz für Memories In Orbit, wird ein 2D-Metroidvania welches vor allem euer Nervenkostüm auf die Probe stellen wird. Denn das Spiel sieht mit seinen handgezeichneten Ortschaften und den interessanten Charakterdesigns zwar wundervoll aus, wird euch aber vor allem durch seine Schwierigkeit in Erinnerung bleiben.

In MIO gibt es nur noch Roboter

Wir spielen in einer von fleischlichen Lebensformen verlassenen Welt einen kleinen Roboter, welcher die Hintergründe der Welt ergründen möchte. Dazu reisen wir durch von anderen Robotern bevölkerte Städte, indem wir uns durch die Gegend schleudern und springen und uns gegen fiese Widersacher erwehren, ob groß oder klein.

Was direkt ins Auge fällt ist die unglaublich schöne Präsentation von MIO. Die Hintergründe wirken wie von Hand gezeichnet, man sieht sogar noch skizzenähnliche Bleistiftspuren überall. Die Farben scheinen schön kraftvoll und die Designs der Umgebungen und Figuren ist so dermaßen kreativ, wie man es selten gesehen hat. Manche Abschnitte im Spiel spielen optisch einfach in einer anderen Liga.

Flüssiges und doch sehr forderndes Gameplay

Die Tasteneingaben in MIO sind sehr direkt, ihr fühlt euch jederzeit in voller Kontrolle über euren kleinen Roboter. In unserer kurzen Anspielzeit hatten wir die Fähigkeiten Doppelsprung, Sprint und Greifhaken verfügbar. Diese konnten wir nahtlos miteinander kombinieren und so auch einen herausfordernden Platforming-Parcour bezwingen. Vollprofis wie etwa Speedrunner werden diese Bewegungen wahrscheinlich wieder auf die Spitze treiben.

Aber MIO steckt auch voller Rätsel und Action. Wir hatten bereits einige Mechanismen entdeckt, an denen wir noch nichts ausrichten konnten. So saß ein seltsames Wesen vor einem riesigen Ventilator und drückte jedes mal den Knopf, wenn wir uns näherten. Anscheinend lässt es nur fleischliche Wesen durch? Aber die sind doch alle fort, also wie soll man da vorbeikommen?

Die fiese Robo-Spinne

Naja, gehen wir halt zunächst einen anderen Weg und treffen prompt auf eine riesige Roboterspinne, gegen die wir antreten müssen. Wir finden zwar schnell raus, dass man sich an ihr hochziehen und sie dann angreifen kann, während wir ihren Fäusten, Stalaktiten und Laserstrahlen ausweichen, besiegen können wir sie jedoch nicht. Es stellt sich recht schnell raus, dass dies hier ein sehr knackig schweres Spiel wird. 2025 wird es für PC, Switch, Playstation 5 und Xbox Series X erscheinen und dann werden wir uns an dieser Mecha-Spinne rächen.

