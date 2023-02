Test: Spellforce: Conquest of Eo – Ein fantastischer Liebesbrief an das Spellforce Universum

Seit der gamescom 2022 wissen wir ja schon, dass es endlich ein neues Spiel der Spellforce Franchise geben wird. Es spielt nach Spellforce 3 und könnte meiner Meinung nach eine Verbindung zu einem möglichen Spellforce 4 schaffen. Nun durfte ich Spellforce: Conquest of Eo für euch vor dem Release testen und kann bereits verraten: Ich bin begeistert. Warum ich das bin und welche kleine Schwächen ich dennoch sehe, lest ihr in meinem Test.

Spellforce: Conquest of Eo – Eine geballte Ladung Lore

Wie der Name des Spiels bereits verrät, erobert ihr die Welt Eo, aber nicht so wirklich im militärischen Sinn. Also von Anfang an: Ihr seid ein Magier, dessen Meister vor kurzem vom Zirkel ausgelöscht wurde. Vor seinem Tod hat euer Meister jedoch dafür gesorgt, dass ihr seine Forschungen fortsetzen könnt, was wiederum euch in Konflikt mit dem Zirkel bringt. Und was genau ist der Zirkel? Als fester Begriff seit dem allerersten Spellforce Spiel, ist der Zirkel eine Vereinigung von den mächtigsten Magiern Eo’s. Ihre Macht beziehen sie aus der Kontrolle des Allfeuers, eine schwer zu meisternde und süchtig machende magische Kraft. Das Geheimnis um das Allfeuer schützen sie, angeblich, damit Eo nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Oder halt um ihre Macht nicht teilen zu müssen. Dumm für sie, dass ihr euch von nun an am Allfeuer bedient.

Um überhaupt das Allfeuer nutzbar zu machen müsst ihr forschen und euch mit euren Armeen durch Eo bewegen. Als Spellforce Streber möchte ich hier kurz anmerken, dass man nur den Kontinent von Fiara bereist, Eo hat eigentlich noch weitere Kontinente. Aber das kann ich verschmerzen, denn die gebotene Karte ist verdammt groß und erstreckt sich wirklich über fast gesamt Fiara. Leider ist der Elfenwald von Finon Mir nicht dabei, aber das dürfte wirklich nur alteingesessene Fans wie mich stören.

Die Story von Spellforce: Conquest of Eo wird komplett ohne Sequenzen abgewickelt, bietet dafür aber sehr gute Textadventure, die euch oft verschiedene Wahlmöglichkeiten geben. Dazu gibt es immer sehr schöne Zeichnungen, etwa von den verschiedenen Zirkelmagiern. Diese kennen wir als Gefährten aus Spellforce 3 und es ist richtig cool, sie nun auf dem Höhepunkt ihrer Macht zu erleben. Als Einheiten tauchen sie, ebenso wie man selbst als Spieler, zwar nicht auf, aber man spührt ihre Präsenz. Außerdem merkt man, dass die Entwickler selber Fans der alten Spellforce Teile sind, da sie zahlreiche Anspielungen auf alle möglichen Orte und Charaktere in die Welt eingebaut haben. Die Geschichte und die Welt bekommen also ein dickes Plus.

Mit Magie ans Ziel

Zu Beginn des Spiels müsst ihr aber erstmal eure magische Laufbahn festlegen. Ihr könnt einen von drei Crafting Typen auswählen: Den Alchemisten, den Nekromant oder den Zauberschmied. Danach wählt ihr eure primäre und sekundäre Zauberschule, von denen es insgesamt sechs gibt. Die entscheiden darüber, wie viele Zauberseiten ihr am Anfang von welcher Schule in eurem Grimoire habt. Ihr startet mit drei Seiten, könnt im Laufe des Spiels aber noch mehr entdecken. Schließlich müsst ihr noch das Startgebiet und die Schwierigkeit auswählen. Ich persönlich fand den normalen Schwierigkeitsgrad schon happig, er machte vor allem das early game herausfordernd. Mit dem leichten Modus kann man sich hingegen frei entfalten und je nach Startpunkt ist es wiederum schwieriger oder leichter. Hier würde ich mir wünschen, dass man einzelne Punkte der Schwierigkeit auswählen kann. Etwa, dass Schlachten normal schwierig sind, man aber auf der Weltkarte mehr Zeit hat. In einem Total War kann ich das schließlich auch einstellen, hier geht es bislang nur für alles.

Habt ihr eure Wahl getroffen geht es auf die Weltkarte, wo euer Turm euch erwartet. Er dient als Basis eurer Macht und kann später sogar fliegen und bewegt werden. Außerdem ist er Zentrum eures Einflussbereichs. Dieser Bereich, eure “Domäne”, ist wichtig, denn wenn sich interessante Orte in dieser befinden bekommt ihr mehr Gold, Mana oder andere Boni, die unerlässlich sind. Da diese Ressourcen aber nach ein paar Runden verbraucht sind, solltet ihr irgendwann euren Turm bewegen oder neue Einflussgebiete schaffen, etwa indem ihr Allfeuer Quellen für euch einnehmt.

Ebenfalls wichtig ist die Austattung eures Turms. Je mächtiger ihr werdet, desto mehr Stockwerke bekommt er und ihr könnt mehr Räume bauen. Davon gibt es einige, schnöde Bibliotheken um schneller zu forschen, aber auch welche zum Rekrutieren von Truppen oder sogar ein Blitzgenerator, der Boni in Schlachten innerhalb der eigenen Domäne bringt. Habt ihr außerdem die Questreihe um euren Turm bis zu einem gewissen Punkt absolviert, könnt ihr die Räume sogar noch mit Aufwertungen versehen. Diese müssen ähnlich wie beim Craften “gekauft” werden.

Magische Runen und verderbte Seelen

Ja, das brauch ein fleißiger Magier alles für sein Arbeitszimmer! Je nachdem welchen Crafting Typ ihr gewählt habt, stehen euch nämlich unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Der Zauberschmied stellt Runen, bzw. Glyphen her, der Alchemist zahlreiche Tränke und der Nekromant beschwört, wenig überraschend, untote Truppen für die Armee. Allen drei liegt aber dasselbe System zugrunde: Jedes Item hat unterschiedliche Eigenschaften, die durch farbliche Punkte dargestellt werden. Eine Heilwurzel gibt etwa vier Punkte “Leben”. Es gibt drei Kategorien, bei denen ihr jeweils drei Stufen erreichen könnt, die wiederum drei Punkte erfordern. Dabei gibt es zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten und es lohnt sich Eo nach unterschliedlichsten Zutaten abzusuchen.

Wenn ihr sie nicht nach Schlachten oder beim Erkunden erhaltet, so könnt ihr auch Arbeiter anweisen sie einzusammeln. Auf der Weltkarte gibt es nämlich auch Kacheln, auf denen Erze oder Pflanzen nur auf eure Arbeiter warten. Diese können rekrutiert werden, oder ihr gebt euren Soldaten passende Items, damit sie abbauen können. Oder ihr wendet den richtigen Zauber an, damit eure Soldaten die Fähigkeit bekommen.

Für jede Situation den passenden Zauber

Wir müssen über Magie sprechen. Klar gings da in Spellforce schon immer drum, aber in Spellforce: Conquest of Eo dreht sich so gut wie alles um Maige. Ähnlich wie beim Gold seht ihr am oberen Bildschirmrand immer, wie viel Mana ihr zur verfügung habt. Davon könnt ihr auch mehr finden, oder ihr baut Gebäude um mehr davon zu erhalten. Oder ihr stellt eueren Allfeuerfluss darauf ein, besonders viel Mana zu bekommen. Das gesammelte Allfeuer kann nämlich genutzt werden um entweder Mana, Forschungspunkte oder Meisterschaft zu erhalten. Je mehr Meisterschaft ihr habt, desto mehr Mana könnt ihr in einer Runde für Zauber ausgeben. Außerdem wertet ihr ab bestimmten Meilensteinen eueren Turm auf.

Aber das ganze Mana will ja auch eingesetzt werden. Jetzt sind wieder die Zauberseiten in eurem Grimoire interessant. Auf einer davon können bis zu vier Zauber stehen, die ihr erst immer per Forschung freischalten müsst. Sie erfordern unterschiedlich viel Mana. Wenn die Anzahl eure Meisterschaft übersteigt braucht es mehrere Runden bis, ihr den Zauber einsetzen könnt. Aber wenn ihr das könnt ist die Welt eure Spielwiese. Verbessert und heilt eure Soldaten, beschwört magische Einheiten für die Armee oder friert einen Fluss ein, damit die Truppen drüber können. Ob ihr nun die Welt verändert, eure Soldaten bufft oder eure Feinde schwächt, es gibt wirklich viele verschiedene Zauber. Ich habe nun einige Stunden im Spiel verbracht und noch immer nicht alle gesehen, es mangelt also nicht an magischer Freiheit.

Rundenbasierte Kämpfe mit bekannten Einheiten

Wenn ich so viel von Armeen rede, dann müsst ihr mit ihnen natürlich auch kämpfen könnnen. Das tut ihr ganz einfach indem ihr mit eurem Stack zu einem anderen hinlauft und einen Kampf startet. Dann wechselt ihr auf extra Karten zum kämpfen, die je nach Gebiet, in dem sich die Truppen befinden, unterschiedlich aussehen. Die Steuerung im Kampf geht sehr einfach von der Hand. Jede Einheit hat drei Aktionspunkte und kann diese für Bewegung und Angriff einsetzten. Taktische Überlegungen wie Flankieren und das Beachten von Resistenzen sind gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden gefragt. Wer keine Lust auf all das hat oder bei völliger Überlegenheit Zeit sparen will, kann auch automatisch direkt das Ergebnis auswerfen lassen.

Die Kämpfe in Spellforce: Conquest of Eo haben mir zwar grundsätzlich Spaß gemacht, ich bin mit der Tiefe aber nicht ganz zufrieden. Hier hätte man meiner Meinung nach noch mehr machen können. Es gibt etwa nur elementaren Schaden ansich. Warum der Frostgolem mit elementarer Resistenz aber genau so gut Feurbälle wie Eissplitter abwehren kann, ist mir schleierhaft. Außerdem sehen die Animationen der Magie von magischen Einheiten alle recht ähnlich aus, sodass man sich schnell satt gesehen hat. Teilweise habe ich mich dabei erwischt, wie ich die Kämpfe reihenweise automatisch gelöst habe, um die Story voranzubringen.

Ein weiterer Kritikpunkt bei den Einheiten ist das Levelsystem. Normale Einheiten wie auch Helden sammel in der Schlacht Erfährung und steigen im Rang auf. Dann kann man eine von mehreren Aufwertungen, meist hat die mal zwischen zwei, auswählen. Was da zur Auswahl steht ist jedoch kompletter Zufall und fühlt sich daher auch nicht wirklich belohnend an. Manchmal hat eine meiner Lieblingseinheiten auch überhaupt keine von mir begehrte Aufwertung bekommen. Würde man dem Spieler hier einen mini Fähigkeitenbaum geben oder ihn Werte gezielt steigern lassen, würde das meiner Meinung nach deutlich befriedigender sein.

Ein würdiges Strategiespiel im 4X-Format?

Definitiv. Spellforce: Conquest of Eo macht einfach richtig Spaß. Die Geschichte ist toll, die Magie ist vielfältig und man fühlt sich schon richtig wie ein mächtiger Magier wenn man seinen Turm aus dem Boden reißt und mitten in Siebenburg vor dem Königshof wieder absetzt. Mussten sich damals noch die Erweiterung von Spellforce 2 zurecht harsche Kritik wegen desaströßen worldbuilding gefallen lassen, so hat man hier eine mit Liebe und Bedacht gestaltete Weltkarte und Geschichte, die gerade langjährige Fans begeistern dürfte.

Trotzdem sehe ich noch gewissen Verbesserungsbedarf was die Schlachten und deren Animationen angeht. Gerade das Levelsystem von normalen Einheiten macht diese für mich so uninteressant, dass ich lieber zu beschworenen Einheiten greife, die gar nicht erst leveln können. Ebenfalls fehlt mir noch zu sehr die Interaktion mit den Zirkelmagiern. Ja, sie geben mir Quests, ich kann sie aus Fiara vertreiben und habe mal ein paar Textfenster mit ihnen. Aber aktiv von mir aus kann ich, außer kämpferisch, nicht mit ihnen interagieren, etwa um meinen Ruf zu verbessern. Zudem habe ich als Kenner einige Icons aus Spellforce 3 gesehen, die einfach übernommen wurden, ebenso wie Einheitenmodelle. Woran das liegt können nur die Entwickler sagen, ich hätte aber gern mehr neues gesehen. Denn die Artworks sind einfach traumhaft.

Zusammenfassend kann ich jedoch sagen, dass euch hier ein wunderbares Spiel mit dem Besten aus der Spellforce Lore geboten wird. Der Preis von rund 30 Euro erscheint mir gemessen an dem, was geboten wird, auch völlig in Ordnung. Wer also Lust auf einen kleinen Powertrip als reisender Magier durch eine fantastische Welt hat, der macht hier nichts falsch. Und ich hoffe, dass von Seiten der Entwickler noch etwas nachgebessert wird, denn dann kann ich noch viele weitere Stunden mit Spellforce: Conquest of Eo verbringen!.

