Test: Age of Wonders 4

Age of Wonders 4 ist das neuste Spiel einer Strategiespielreihe, welche mit dem ersten Teil in den 1990er startete. Der neue Teil ist frisch, anders und gibt euch als Spieler sehr viele Möglichkeiten um jeden Spieldruchgang zu individualisieren. Ob sich diese Neuheiten bewähren erfahrt ihr in unserem Test.

Alles Neu in Age of Wonders

Zuvor haben sich die Spiele von Age of Wonders in einer bestimmten Welt abgespielt. Dort gab es einen großen Konflikt zwischen den alten Elfen und den neueren Menschen. Natürlich kamen auch viele andere Völker dazu. In Age of Wonders 4 steht euch nun aber das gesamte Universum, hier Astralmeer genannt, offen. Als Zauberer-König oder aufgestiegener Champion führt ihr ein Volk an und erobern damit verschiedene Welten.

Wer möchte kann vorgefertigte Anführer und ihr Volk auswählen und direkt in einer bestehenden Welt loslegen. Viel interessanter ist es aber sich seinen eigenen Charakter zu erstellen. Hier ist nur der Unterschied zwischen Zauberer-König und Champion relevant fürs Spiel. Die ersten sind schon erfahren und können mehr Zauber wirken, die anderen genießen aber mehr Respekt, da sie sich selbst hochgekämpft haben. Austoben könnt ihr euch dann bei der Optik, für unseren Geschmack hätte es da noch ein paar mehr Optionen vor allem bei den Farben geben können.

Richtig viele Möglichkeiten gibt es bei der Erstellung eures Volkes. Sollen es Feenwesen oder Katzenwesen sein? Sind eure Leute ein Volk zauberhafter Gelehrte oder leben sie in einer Hochkultur? Oder lieber feudale Krötenlords? Bei den Völkern kann man sich wirklich ausleben und sich auch nach Stunden noch neue Kombinationen ausdenken. Die meisten sind dabei sogar nicht nur kosmetisch sondern haben auch ein paar Auswirkungen auf die Krampfkraft eurer Einheiten und die Reichsverwaltung.

Die Macht der magischen Folianten

Womit ihr euch in jedem neuen Spieldurchgang außerdem stets verändern könnt sind die Folianten. Jeder Herrscher startet immer mit demselben Folianten, aus denen ihr Zauber und Einheiten, manchmal auch Gebäude, erforscht. Wie viele Runden ihr für eine Forschung braucht hängt von der Stufe des Zaubers ab, davon wie viele Zauber ihr bereits kennt und wie viel Forschungspunkte ihr jede Runde erzeugt. Diese könnt ihr mit Gebäuden in euren Städten erhöhen, genau wie die Arbeitskraft oder Goldeinnahme.

Sobald ihr genugt geforscht habt steht euch ein neuer Foliant zur Verfügung, die immer höhere Stufen und damit mächtiger werden. Ein Chaosbuch der Stufe eins gibt euch etwa kleine Feuerzauber für Kämpfe, mit höheren Ordnungsbüchern könnt ihr euer ganzes Volk in Engel verwandeln und gesamte Armeen heilen. Theroetisch ist es auch möglich alle Bücher freizuschalten, solange dauern die meisten Partien aber nicht.

Mit Zaubern könnt ihr außerdem die Weltkarte selbst verändern. Tragt ganze Berge ab oder verwandelt die ganze Welt in einen riesigen Wald oder eine Eiswüste. Genau so verhält es sich mit neuen Einheiten. Zwar gibt es auch neue Einheiten mit jedem Aufstieg eurer Stadt, die deutlich spannenderen gibts jedoch durch die Folianten.

Rundenbasierte Schlachten mit zahlreichen Fähigkeiten

Wenn ihr nicht gerade eure Städte mit neuen Gebieten erweitert, Gebäude in Auftrag gebt oder Einheiten rekrutiert, steckt ihr wahrscheinlich mitten in einer Schlacht. Bei Age of Wonders 4 gibt es die typischen 4X Schlachten. Jede Einheit belegt ein Feld und hat drei Aktionspunkte. Fähigkeiten und Angriffe kosten unterschiedlich viele Punkte und der Gegner will natürlich besiegt werden. Zufrieden sind uns hier die große Vielfalt der verschiedenen Einheiten aufgefallen. Wie erwähnt spezialisiert ihr euch mit euren Folianten und führt so auch mächtigere Einheiten ins Feld wie Golems oder Nymphen.

In den Schlachten kommem außerdem eure Kampfzauber zum Einsatz, die den Ausgang einer Schlacht verändern können. Insgesamt kann jede Seite drei Armeen mit jeweils höchstens sechs Einheiten in die Schlacht bringen. Hier ist dann viel taktischen Denken geplant. Igelt ihr euch ein riskiert ihr von Zaubern getroffen zu werden. Prescht ihr zu weit vor kann der Gegner direkt mit allen Aktionspunkten angreifen.

Krasse Action dürft ihr nicht erwarten. Eure Krieger stechen einfach irgendwie in eine gegnerische Einheit rein, egal wo sich die Texturen der jeweiligen Einheit gerade befinden. Trotzdem sehen einige Zauber schön aus. Wer jedoch auf Bildgewalt oder dynamisches Geschehen Wert legt, wird hier eher enttäuscht werden. Bei 4X solltet ihr aber wissen, was euch erwartet.

