Pikmin 4 – Von bösen Zwillingen, gestrandeten Astronauten und geisterhaften Pikmin

Pikmin 4 ist nicht mehr ganz einen Monat entfernt und Nintendo hat uns nun einige sehr interessante Aspekte über das Spiel preisgegeben. Wir bekommen jede Menge Gameplay-Neuerungen zu sehen und sogar eine neue Pikmin-Form taucht auf.

Pikmin 4 bietet euch viel Knuddelkram, darunter ein braver Hundi und Geister-Pikmin

Am bekannten Spielprinzip wird sich trotz vieler Neuerungen nichts grundlegend ändern. Ihr spielt einen Captain eines Weltraumschiffs, welches auf einem fremden Planeten abgestürzt ist. Und wie auch aus der Reihe bekannt sehen die Ortschaften und die darin aufgefundenen Gegenstände wie riesige Versionen von Sachen aus, die wir aus unserer Realität kennen. Ziel ist es, mithilfe von euren Pikmin seltene Gegenstände zu bergen und euren Radar und euer Schiff zu reparieren.

Dabei hilft euch Otschi, ein knuffiger Rettungshund. Er kann den Pikmin helfen, die Gegenstände zu tragen oder brüchige Wände niederreißen. Außerdem könnt ihr im in eurem Basecamp neue Tricks beibringen. Dieses Camp wird außerdem mit Gestrandeten Personen gefüllt, die ihr im Laufe des Spiels retten könnt. Diese fungieren dann als Hundetrainer oder verbessern eure Fähigkeiten.

Erstmals in der Geschichte der Reihe könnt ihr auch nachts auf Erkundungstour gehen. Und während die Monster in dieser Zeit deutlich gefährlicher sind, so hat es dennoch seine Vorteile, eine kleine Nachtwanderung zu machen. Die neuen Leucht-Pikmin, kleine geisterhafte Wesen, erscheinen nämlich nur nachts. Weitere neue Gameplay-Elemente beinhalten zum Beispiel das Dandori-Duell, ein Wettbewerb gegen eine Art bösen Zwilling, die ihr antrefft. Und zu guter letzt ist auch der Untergrund wieder mit von der Partie, welcher prominent in Pikmin 2 vertreten war.

Es gibt in Pikmin 4 also eine Menge zu tun und zu entdecken. In knapp einem Monat, genauer am 21. Juli 2023, könnt ihr den mysteriösen Planeten und all seine Entdeckungen selbst auf der Nintendo Switch erkunden.

Quelle: Nintendo