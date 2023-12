GTA VI – Das Warten hat ein Ende: Offizieller Ankündigungstrailer veröffentlicht

Wenn eine Spieleankündigung innerhalb weniger Stunden auf YouTube knapp 50 Millionen Views erreicht, dann muss es GTA VI sein. Denn der Trailer ging in der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember online. Doch geplant war das nicht.

Das ist das neue GTA 6!

Eigentlich hätte der Trailer zum neuen Grand Theft Auto erst am 6. Dezember erscheinen sollen. Doch es gab vorher einen Leak, durch den der Clip bereits im Netz landete. Rockstar Games entschied daraufhin kurzerhand, dass man den offiziellen Trailer-Release einfach entsprechend vorverlegt. Somit erschien das erste offizielle Videomaterial auf eine etwas ungewollte Art. Der ca. anderthalb minütige Trailer zeigt allerdings auch eine ganze Menge. So wird es zwei Hauptprotagonisten geben, eine Frau und einen Mann, die ein Paar zu sein scheinen. Bei der Frau sehen wir in einer Szene, dass sie um ihre Freilassung aus dem Gefängnis kämpft. Allzu viele Details zur Geschichte kennen wir aber nicht. Wozu wir aber mehr gesehen haben, ist die Spielwelt. Denn wir reisen, wie so manches Gerücht bereits besagt, wieder nach Vice City. Natürlich ist die Welt aber um Längen größer, als es GTA: Vice City damals war. Vice City wirkt in diesem ersten Ausschnitt auch sehr beeindruckend aus. Zum einen bekommen wir diesen Miami-Vibe präsentiert, während auch mit den bekannten Farbtönen aus Vice City gearbeitet wird. Die in lila, türkis und orange getauchte Stadt bietet eine unglaubliche Hülle und Fülle an Details. Ob volle Nachtclubs, belebte Strände oder Trubel auf den Straßen. Grand Theft Auto VI scheint ein neues Niveau an Detailreichtum zu bieten.

Social Media an jeder Ecke

Das erkennt man schon anhand mehrerer Shots im Trailer. Extrem realistische Wasserphysik, beeindruckende Panoramen, hochwertige Charaktermodelle und eine sehr vielseitige Vegetation. Das gigantische Rockstar-Budget macht sich an jeder Ecke bemerkbar. Angesichts der Tatsache, welche Größe das Spiel bieten wird, ist der Grad an visuellen Feinheiten wirklich Next-Gen. Ein sehr großer Fokus scheint auch auf Social Media zu liegen. Denn überall werden kleine Clips eingeblendet, die sehr an TikToks, Reels und Shorts erinnern und oftmals skurrile Szenen zeigen. Auch ein Like und Comment Button ist zu sehen. Dass man also aus jedem Winkel Social Media Clips aufnehmen, teilen, kommentieren und liken kann, scheint ein zentrales Element zu werden. Am Ende des cineastischen Trailers kam dann die Überraschung. Denn nächstes Jahr werden wir noch nicht in den Genuss des womöglich aufwendigsten Videospiels kommen. Rockstar Games gab am Ende bekannt, dass GTA VI erst 2025 erscheinen wird. Insofern müssen wir uns da noch etwas gedulden.

