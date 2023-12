Call of Dut: Modern Warfare 3 – Alle Infos zum Start der ersten Season

Season 1 von Call of Duty: Modern Warfare 3 steht in den Startlöchern und verspricht frischen Wind in den Shooter zu bringen. Nachdem der Action-Titel aufgrund einer schwachen Kampagne und eines inhaltsarmen Multiplayers stark in der Kritik stand, gilt es die Wogen zu glätten. Die Aussichten sehen zumindest positiv aus, denn die Roadmap hält viel Content bereit. Wir haben für euch die komplette Übersicht der ersten Season, die am 06. Dezember 2023 an den Start geht.

Warzone startet durch

Fans von Warzone erwarten gespannt das große Update zum beliebten Modus. Mit “Urzikstan” erscheint eine neue große Map, welche damit auch “Al-Mazrah” in den Ruhestand schickt. Die Karte besteht aus einer urbanen Gegend eines fiktiven, nahöstlichen Gebiets. Die neue Map ist damit auch Dreh- und Angelpunkt des Plunder & des Battle Royale Modus, zumindest in der großen Variante. In der kleineren Version geht es auf die Map “Vondel”, die Fans bereits kennen könnten. Ebenfalls zurückkehrend ist die Map Ashika mit seinem fernöstlichen Setting. Beide letztgenannten Maps könnt ihr auch im Resurgence-Modus spielen.

Generell kommt Warzone mit einigen Änderungen daher. So wurde das Movement aus MW3 übernommen, wodurch schnelles und actionreiches Gameplay gesichert sein sollte. Zudem kehrt ein stark vermisstes Features zurück. Denn der Seltenheitsgrad der Waffen wird fortan wieder farblich markiert. Urzikstan wird außerdem, ähnlich wie Verdansk, wieder einen Zug beherbergen. Dieser lässt sich sogar selbst steuern. Ihr könnt ihn also übernehmen, vorwärts und rückwärts fahren. Besonders ist auch wieder der Gulag. Solltet ihr im Match erledigt werden, könnt ihr im Gulag eure Rückkehr erkämpfen. In einem 1 vs. 1 tretet ihr gegen einen anderen gefallenen Spieler an. Nicht zum Start, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, erscheinen noch zwei weitere Modi. Einerseits Lockdown, andererseits ein besonderes Weihnachtsevent. Zombie-Santa Claus hält einige Überraschungen für euch bereit.

Neue Multiplayer-Maps

Auch der reguläre Multiplayer bekommt ein Update. Dieses umfasst gleich vier neue Maps. Zum Start sind “Meat” und “Greece” enthalten, während wir auf “Rio” noch etwas warten müssen. Die vierte Map kommt gleich auch für einen wiederkehrenden Modus daher. Denn Gunfight ist zurück und verspricht erneut spannende 2 vs. 2 Kämpfe, bei denen man nicht respawnen kann. Als weitere Gunfight-Maps wurden “Alley”, “Blacksite”, “Exhibit” und “Shipment” bestätigt. Neben Gunfight startet mit “Alles oder Nichts” ein weiterer Modus durch. Hier startet man mit einem Wurfmesser und kann erst im Nachgang Waffen aufsammeln. Der erste Spieler mit 20 Kills gewinnt. Im Laufe der Season erscheinen zusätzlich noch die Modi Hauptquartier, Team-Gunfight und Infiziert. Letzterer Modus startet mit einem Infizierten, welcher jedoch besonders agil ist. Dieser muss versuchen, möglichst viele Spieler zu infizieren. Die anderen sollten dies zu verhindern wissen. Während der ersten Season dürft ihr euch zudem auf den Launch von Ranglistenspiele freuen. Hier sind natürlich alle MW3-Karten am Start.

Wie sieht es denn mit dem Level-Fortschritt aus? Wer schon länger auf Level 55 stehen geblieben ist, darf aufhorchen. Denn mit Season 1 kann man endlich in die Prestige-Ränge treten. Prestige 1 erreicht ihr mit Level 56 und belohnt euch mit einem Emblem und vielen neuen Herausforderungen. Für Prestige 2 müsst ihr Level 100 erreichen, Prestige 3 wird ab Rang 150 freigeschaltet, Prestige 4 ab Rang 200 und bei Rang 250 gibt es Prestige 5. Ab da gibt es einen Level-Cap, bis irgendwann dann Season 2 startet.

Auch im Zombie-Modus geht es weiter

Dabei bleibt es nicht. Mit “EMP” und “Schwarm” gibt es zwei neue Killstreaks für den Multiplayer. Dazu gesellt sich mit der Assassinenweste noch ein neues Perk. Fehlen dürfen auch neue Waffen nicht. Drei Wummen gibt es ab Launch von Season One. Dies sind die XRK Stalker, die RAM-7 und die Stormender. Auf die HRM-9 und die TAQ Evolvere müssen wir noch ein bisschen warten.

Neben neuen Operatoren dürfen wir uns zu guter Letzt auch auf neue Inhalt im Zombie-Modus freuen. Dort wird die interne Story weitergeführt und führt noch unbekannte Anomalien in der Welt ein, die es zu ergründen gilt. Der “Dunkle Äther” birgt eine Reihe von Herausforderungen. Darin hat man 30 Minuten Zeit, um die Aufträge abzuschließen, welche so manch interessante Belohnung bereit halten. Auch hier wird es noch während der Season weitere Updates geben. Mit Warlord: Dokkkaebi ist hier noch ein Inhaltsupdate in der Mache.

Season 1 für Call of Duty: Modern Warfare 3 startet zu Nikolaus am 6. Dezember 2023 um 18 Uhr deutscher Zeit. Wann die Mid-Season-Inhalte erscheinen ist noch unbekannt.

