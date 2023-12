Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 49.2023

Mit der Releasevorschau läuten wir den Dezember und somit das Ende von 2023 ein. Zum Ende des Jahres wird der Spielemarkt jedoch nicht müde und es erscheinen immer noch etliche Spiele. Ob sie noch einen Platz auf eurer Bestenliste finden werden? Wir werden sehen, schauen wir uns doch mal an, womit der Dezember startet.

Die erste Dezember-Releasevorschau

Picayune Dreams (PC) – 4. Dezember

Ein Bullet Hell-Survival-Spiel im Weltraum.

A Highland Song (PC, Switch) – 5. Dezember

Ein malerischer Platformer mit Rhythmus-Elementen über das Erklimmen von Hügeln und Bergen.

Battle Stations Blockade (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 5. Dezember

Ihr befehligt die Kanonen auf einem Kampfschiff in einem Ozean voller Gegner in diesem Shooter mit Voxel-Grafik.

Born of Bread (PC, PS5, XSX, Switch) – 5. Dezember

Ein knuffiges und humorvolles Rollenspiel inspiriert von der Paper Mario-Reihe.

Chessarama (PS4, Xbox One, PC) – 5. Dezember

Eine Ansammlung von Puzzles und Minispielen, alle basierend auf den Regeln von Schach.

Disney Dreamlight Valley (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 5. Dezember

Eine Mischung aus Life-Sim und Adventure, gefüllt mit Figuren aus Disney- und Pixar-Filmen.

Extremely Powerful Capybaras (PC) – 5. Dezember

Ein Horden-Survivalspiel mit extrem starken Capybaras.

Kingpin: Reloaded (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 5. Dezember

Eine überarbeitete Remaster-Version des Shooters von 1999.

Stellaris Nexus (PC) – 5. Dezember

Ein taktisches, rundenbasiertes Strategiespiel über die Eroberung des Weltalls.

Destroyer: The U-Boat Hunter (PC) – 6. Dezember

Der Spieletitel macht einen guten Job darin zu beschreiben, worum es in diesem Spiel geht.

Arizona Sunshine II (PC, PS5, MetaQuest) – 7. Dezember

Mal wieder mit der VR-Brille in einer Apokalypse die Gegend von schimmligen Zombies befreien…mit allen Mitteln.

Ubisoft’s Open World-Action Adventure zur erfolgreichen Filmreihe.

LEGO Fortnite (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 7. Dezember

Ein Crossover zwischen Fortnite und, Achtung, haltet euch fest, LEGO.

Outer Wilds: Archaeologist Edition (Switch) – 7. Dezember

Ein Switch-Port des Adventures inklusive der Erweiterung Echoes of the Eye.

Silence Channel 2 (PC) – 7. Dezember

Ein Horror-Spiel mit viel Klaustrophobie und psychologischem Horror.

Terminator: Dark Fate — Defiance (PC) – 7. Dezember

Ein Echtzeit-Strategiespiel im Terminator-Universum über den Krieg gegen die Maschinen.

The Day Before (PC, PS5, XSX) – 7. Dezember

Ein Open World MMO, angesetzt in einem USA nach einer tödlichen Zombie-Pandemie.

Warhammer 40,000: Rogue Trader (PC, PS5, XSX) – 7. Dezember

Ein taktisches RPG im Warhammer-Universum.

Abtos Covert (PC) – 8. Dezember

Ein Indie-Horrorspiel über einen Soldaten in einem Stützpunkt an einem düsteren Wald, welches stark an die Five Nights at Freddies-Spiele erinnert.

Back Then (PC) – 8. Dezember

Ein erzählerisches Adventure welches in der Gedankenwelt eines an Alzheimer erkrankten Autors stattfindet.

Und mit dieser Releasevorschau können wir jetzt schön in den Dezember starten. Wenn es draußen kälter und weißer wird, haben wir sowieso mehr Zeit, drinnen zu hocken und zu zocken, nicht wahr? Welche dieser Spiele haben es euch denn angetan? Verratet es uns gerne in den Kommentaren. Bis nächste Woche.

Titelbild: 2023 ©LEGO | 2023 ©Ubisoft

