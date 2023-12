Fae Farm – Ein krötenreiches Content-Update erwartet euch

Fae Farm war in diesem Jahr einer der Überraschungshits. In diesem extrem starken Spielejahr 2023, wo ein Blockbuster den nächsten jagte, konnte die Farming-Simulation Fae Farm die Herzen zahlreicher Spielerinnen und Spieler für sich gewinnen. Nun belohnt Entwickler Phoenix Labs die treue Fangemeinde mit einem kostenlosen Content Update.

Coasts of Croakia verspricht mysteriös zu werden

Das kostenlose Content Update Coasts of Croakia scheint die Spielerinnen und Spieler in die Welt magischer Frösche zu ziehen. Im Ankündigungstrailer sehen wir eine riesige magische Kröte erscheinen, die urplötzlich ein gigantisches Portal erschafft, welches uns an einen geheimnisvollen Ort zu bringen scheint. Ab dem 14. Dezember können Fae Farm-Fans auf der Nintendo Switch herausfinden, was es mit dieser mysteriösen Kröte genau auf sich hat.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Fae Farm - [Nintendo Switch] Tauche ein in die bezaubernde Welt von Azoria, wo du dir ein märchenhaftes Leben voller Fantasie und Zauber aufbauen kannst. Von gemütlichen Hütten über pelzige Freunde bis hin zu reichen Ernten – beobachte, wie sich deine harte Arbeit und deine magischen Fähigkeiten auszahlen, wenn dein Bauernhof aufblüht.

Erforsche die Reiche von Azoria , durchsuche Höhlen, um Ressourcen zu sammeln, und nimm es mit Tohuwabohus auf! Entdecke in deinem eigenen Tempo neue Geheimnisse und stelle den Frieden in Azoria wieder her.

Werde Teil einer lebendigen und vielfältigen Gemeinschaft, während du tiefe Beziehungen knüpfst und die Geheimnisse von Azoria lüftest!

Spiele allein oder mit bis zu 3 Freunden online oder lokal drahtlos. Teilt euren Fortschritt, baut gemeinsam einen Bauernhof auf, und unterstützt euch gegenseitig bei den Aufgaben und Herausforderungen in dieser magischen Welt.

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 6 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Nintendo of America via YouTube

Titelbild: © 2023 Phoenix Labs