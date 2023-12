Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz – Ab sofort für die Nintendo Switch erhältlich

Rollenspiel-Fans haben einen Grund zur Freude! Ein neuer Ableger der Dragon Quest-Reihe ist ab sofort im Handel erhältlich. Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz verspricht packende Rollenspiel-Action im altbekannten Stil der Reihe. Wir haben den Launch-Trailer für euch parat!

Entdecke, Kombiniere, Kämpfe

Wenn man sich den Launch-Trailer zum neuen Dragon Quest-Titel anschaut, dürfte einem recht schnell klar werden, was einen erwartet. Eine knallbunte Welt, die es zu entdecken gilt, jede Menge Monster, die sich eurem Team anschließen sowie fiese Fieslinge deren Pläne wir vereiteln müssen. Für Rollenspiel-Fans eventuell verlockend, vor allem weil wir die Monster, die wir in die rundenbasierten Kämpfe schicken, anscheinend miteinander fusionieren können. So entstehen im Handumdrehen neue Kreaturen, die uns zur Seite stehen. Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz ist ab sofort erhältlich und kostet rund 60 Euro.

Quelle: Nintendo of Amercia via YouTube

Titelbild: © 2023 Nintendo