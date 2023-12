Microsoft – Game Pass bald auf der PS5?

Noch in dieser Woche konnten sich viele Gamerinnen und Gamer Hoffnungen zu einer ganz bestimmten Wunschvorstellung machen: Ein offizieller Game Pass auf der PS5 und der Nintendo Switch. So verriet Microsoft CFO Tim Stuart, dass Nintendo und Sony keine Konkurrenten mehr seien, sondern Partner, zu denen man die Beziehungen besser ausbauen will. Nun korrigierte sich der CFO allerdings und scheint zurück zu rudern.

Der Game Pass auf der PS5 bleibt eine Wunschvorstellung

Leider scheint ein Game Pass-Modell allein schon aufgrund der Tatsache, dass Sony bereits mehrmals etwaige Angebote abgelehnt haben soll, eine Wunschvorstellung zu bleiben. Auch Xbox-Boss Phil Spencer meldet sich nun zu den Gerüchten zu Wort. „Ich möchte zunächst sagen, dass wir keine Pläne haben, den Game Pass auf PlayStation oder Nintendo zu bringen. Das sind nicht unsere Pläne. […] „Ich möchte mich darauf konzentrieren, wie wir weiterhin Innovationen für Menschen schaffen, die sich für unsere Hardwareplattform entschieden haben. Und wie wir weiterhin sicherstellen, dass sie sich über ihre Investition in das, was wir aufgebaut haben, wohlfühlen.“

Damit dürfte klar sein, dass wir niemals einen waschechten Game Pass auf einer Playstation- oder Nintendo Konsole zu Gesicht bekommen werden.

Xbox Game Pass Ultimate | 3 Monate | Mitgliedschaft beinhaltet Halo Infinite | Xbox - Download Code Mit deinem aktiven Abonnement bei Xbox Game Pass Ultimate kannst du Spiele auf Xbox One, Xbox Series X und Windows 10 PC spielen.

Beinhaltet Abonnement für Konsolenspiele mit Xbox Game Pass, Abonnement für PC-Spiele mit Xbox Game Pass, EA Play und Xbox Live Gold.

Es können jeweils maximal 36 Monate Ultimate pro Konto eingelöst werden.

Titel und Anzahl der Spiele variieren im Laufe der Zeit und je nach Land.

Wenn deine Mitgliedschaft endet oder ein Spiel entfernt wird, musst du deine Mitgliedschaft erneut aktivieren oder das Spiel kaufen, um jegliche Add-Ons oder Gegenstände weiterhin nutzen zu können, die du für ein Spiel erworben hast.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: www.windowscentral.com

Titelbild: © 2023 Microsoft