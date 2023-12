Vorschau: Jumanji: Wild Adventures – Koop-Spaß im Dschungel (gamescom 2023)

Jumanji ist eine Marke, deren Anfänge bis in die 1990er Jahre zurückgehen. Aus dem damaligen Brettspiel ist inzwischen ein Videospiel geworden, und auch im Dschungel hat sich einiges getan. Wäre es da nicht cool, sich selbst ins Abenteuer zu stürzen? Mit Wild Adventures ist das bald möglich.

Erkundet den Dschungel gemeinsam von der Couch

Wild Adventures ist ein 3D Adventure, in dem ihr mit bis zu vier Spielern im lokalen Koop-Modus den namensgebenden Dschungel erforschen könnt. Als spielbare Charaktere stehen euch dabei die Figuren aus den aktuellen Filmen zur Auswahl, alle mit ihren eigenen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen. In einem flinken Jeep bewegt ihr euch in der Top-down-Perspektive durch die Oberwelt von Level zu Level. In den Leveln selbst müsst ihr euch durch eine Vielzahl von Rätseln, Fallen und Gegnern kämpfen, um verschiedenste Aufgaben zu lösen. Manche dieser Aufgaben könnt ihr nur mithilfe bestimmter Gegenstände lösen, die ihr wiederum in anderen Leveln findet. Für andere braucht ihr einfach den richtigen Charakter oder mehrere Spieler. Der Wiederspielwert ist damit sehr hoch, denn kein Level spielt sich zweimal genau gleich. Also werdet kreativ mit euren Taktiken und probiert verschiedene Charaktere und Kombinationen aus, bis ihr jeden Stein umgedreht, jede Höhle erforscht und jeden Schatz gefunden habt.

Jumanji: Wild Adventures erscheint am 3. November 2023 für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC.

