Vorschau: The Murder Hotel – Dämonische Detektivarbeit (gamescom 2023)

Murder Mysterys sind so eine Sache für sich. Wir alle kennen die klassischen Whodunnit Krimis, mit denen Agatha Christie zur Legende wurde. Aber eine Gruppe Menschen einzusperren und sie Morde aneinander aufklären lassen, um ihre Leben zu retten? Klingt jetzt erstmal nicht super naheliegend. Genau das – und noch viel mehr – ist The Murder Hotel

Advokat des Dämons

In The Murder Hotel seid ihr als Iimarinen im titelgebenden Hotel unterwegs, in das ihr mit einer Gruppe Mitstreiter von einem fiesen Dämonen eingesperrt worden seid. So weit, so bekannt. Es gibt allerdings direkt einen Twist: Iimarinen weiß, dass die Morde im Hotel stets vom Dämonen begangen werden. Um eure eigene Haut zu retten, müsst ihr die Tat jedoch jemand anderem anhängen und die Gruppe überzeugen, einen eurer Kumpanen zu verurteilen. Dafür müsst ihr besonders findig ermitteln und euch eine wasserdichte Theorie zurechtlegen, denn Beweise manipulieren ist nicht. Stattdessen müsst ihr das Hotel erkunden und die anderen Figuren befragen. Die Fragen sind dabei nicht fest vorgegeben, sondern können von euch aus einzelnen Satzbausteinen erstellt werden. Neue Erkenntnisse bringen euch neue Fragemöglichkeiten ein, die euch wiederum neue Erkenntnisse liefern können. Ewig lange ausprobieren und quatschen ist aber nicht drin, denn ihr habt nur begrenzt Zeit. Zum Glück stellen die anderen Figuren eigene Theorien auf, die ihr gemeinsam weiterentwickeln könnt. Doch auch hierbei ist Vorsicht geboten: Beim abschließenden Prozess müsst ihr gegen einen eurer Mitstreiter und deren Theorie antreten, indem ihr eure Theorie mit Beweisen verteidigt und die eures Gegners widerlegt. Ihr wisst vorher jedoch nicht, gegen wen ihr antretet, also überlegt euch gut, wem ihr vertraut.

The Murder Hotel erscheint 2024 für PC und Nintendo Switch.

Angebot Danganronpa Decadence In Danganronpa 1, 2 und V3 musst du und deine Klassenkameraden an einem Tötungsspiel teilnehmen

Die einzige Möglichkeit zu überleben besteht darin, den Mörder während des Klassentests korrekt zu identifizieren und der letzte zu sein, der übrigbleibt!

Jedes Spiel enthält eine Galeriefunktion, mit der du Ereignisillustrationen und Szenen anzeigen und gesprochene Dialoge anhören kannst!

Enthält Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, den Titel zum 10. Jubiläum, der eine erweiterte Version der Bonusinhalte des Ultimativen Talententwicklungsplans von Danganronpa V3 ist!

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.