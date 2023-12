Vorschau: 10 Chambers – Ein Gespräch über das Wesen von Koop-Spielen (gamescom 2023)

Koop-Spiele sind und bleiben ein Dauerbrenner. In allen erdenklichen Formen und Farben vorhanden waren auch dieses Jahr auf der Gamescom einige große und kleine Namen vertreten. Von großen Shootern wie Payday 3 oder der Ankündigung von Killing Floor 3, bis hin zu gemütlichen Titeln wie PAW Patrol oder Jumanji. Und mittendrin das schwedische Studio 10 Chambers, die Entwickler von GTFO. Eigentlich sollte es nur um ihr aktuelles Projekt gehen, doch daraus wurde schnell ein langes Gespräch über alles rund um das Thema Koop.

Koop ist eine besondere Kunst

10 Chambers war vertreten durch Communications Director Robin Björkell, Narrative Director Simon Viklund und CEO Ulf Andersson. Manche von euch werden diese Namen kennen als die kreativen Köpfe hinter Payday und Payday 2. Inzwischen sind sie seit einigen Jahren mit ihrem eigenen Spiel GTFO äußerst erfolgreich unterwegs, und wissen auch ganz genau, warum. Denn GTFO ist ein Hardcore Koop-Spiel, wie sie es selbst nennen. Ein brutaler Horror-Shooter, der euch und eurem Team alles abverlangt, wenn ihr überleben wollt. Es reicht nicht, wenn ihr zufällig zusammen als vier Schießwütige durch die unterirdischen Anlagen zieht. Ihr müsst eure Ausrüstung aufeinander abstimmen, Strategien entwickeln und gut aufeinander aufpassen, wenn ihr eine Chance haben wollt zu überleben. Hier wird Koop noch ganz groß geschrieben, etwas, das andere Titel laut den Entwicklern immer mehr aus den Augen verloren haben (wir wollen hier keine Namen nennen, aber wer sich auskennt kann es sich denken). Ein Prinzip, das sie auch bei ihrem neuen Projekt verfolgen wollen.

Dieses namenlose Projekt soll ein Koop-Heist-Spiel werden. Wer jetzt denkt, dass hier die alten Klassiker neu aufgelegt werden, wird sicher enttäuscht. Statt im Hier und Jetzt werden die Raubzüge in einem Science Fiction Setting stattfinden. Die einzelnen Missionen sollen dabei durch eine eigene Geschichte verknüpft werden, die mehr Inhalt haben soll als “wir sind Diebe und da gibt es was wertvolles zu klauen”. Eine Open World oder ähnliches soll es jedoch nicht geben, der Gameplay Fokus liegt allein auf den Missionen. Genauere Infos gibt es noch nicht, doch wir dürfen gespannt sein, was Ulf, Simon und Co sich alles einfallen lassen.

GTFO ist seit 10. Dezember 2021 erhältlich für PC.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.