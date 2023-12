Vorschau: Ghostbusters: Spirits Unleashed – Ecto Edition – Geisterjagd jetzt auch für unterwegs (gamescom 2023)

Sind wir mal ehrlich, wer von uns wollte nicht auch schon immer auf Geisterjagd gehen? Gibt es schließlich etwas cooleres, als grüne Schleimbeuteloder gigantische Marshmallows zu jagen? Das Schöne für uns alle ist, dass wir es können. Und dank der Ecto Edition von Ghostbusters: Spirits Unleashed können wir es jetzt auch auf der Switch.

Jederzeit und überall im Einsatz

Inhaltlich unterscheidet sich nichts von der bisherigen Version, die bereits 2022 erschienen ist. Mit bis zu vier Spielern oder alternativ Bots müsst ihr gegen einen Geist antreten und ihn fangen, bevor er den ganzen Level vollgespukt hat. Anders als bei anderen bekannten 4v1 Vertretern wie Evolve oder Dead by Daylight geht es hier weniger brutal und gruselig zu. Als Geist müsst ihr in Objekte fahren, um das Spuklevel in die Höhe zu treiben. Als Geisterjäger müsst ihr den Geist fangen, bevor das Spuklevel zu hoch steigt. Dafür habt ihr eine Vielzahl an Gadgets zur Verfügung, die ihr austauschen und verbessern könnt. Als Geist habt ihr mehrere Fähigkeiten, um euch die Geisterjäger vom Hals zu halten. Soweit, so bekannt, doch es gibt ein paar schöne kleine Änderungen. Zum einen ist Crossplay möglich, sodass ihr auch mit euren Freunden auf der Playstation oder XBox gemeinsam auf die Jagd gehen könnt. Das Beste ist aber der synchronisierte Offline-Modus. Ihr könnt Missionen auch alleine offline spielen, wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid. Sobald ihr wieder eine Internetverbindung habt, wird euer Offline-Fortschritt automatisch synchronisiert, sodass ihr euren Fortschritt nicht verliert. So könnt ihr zuhause mit euren Freunden direkt dort wieder ansetzen, wo ihr unterwegs aufgehört habt.

Angebot Ghostbusters: Spirits Unleashed Tauche in das Ghostbusters-Universum ein, indem du mehrere einzigartige Orte im Spiel beschützt oder heimsuchst

Ghostbusters: Spirits Unleashed ist lustig, familienfreundlich und für alle Spielstärken geeignet

Schleimen oder geschleimt werden! Spiele mit bis zu vier Freunden oder alleine als neues Mitglied der Ghostbusters oder als Geist in IllFonic's neuestem asymmetrischen Shooter!

Die ikonischen Filmschauspieler Dan Aykroyd und Ernie Hudson werden von den neuen Favoriten Rahul Kohli und Greg Miller unterstützt, die den Ghostbusters ihre Stimmen leihen: Spirits Unleashed

Die Feuerwache ist der Dreh- und Angelpunkt der Ghostbusters, und auch Rays okkulter Buchladen kann erkundet werden!

