Die Sims 4 Zu Vermieten – Neue Erweiterung veröffentlicht

Auch wenn Die Sims 4 schon ein paar Jahre hinter sich hat, gibt es stets mehr Inhalte, mit denen ihr das leben eurer Sims aufmischen könnt. Seit gestern könnt ihr mit der neuen Erweiterung Die Sims 4 Zu Vermieten in das Leben in Mietshäusern einsteigen. Entweder als Bewohner oder Vermieter, bis hin zum Imobillienhai.

Die Sims 4 Zu Vermieten jetzt verfügbar

Seit dem 07. November 2023 ist die neuste Erweiterung von Die Sims 4 für euch erhältich. Dabei handelt es sich um ein Erweiterungspack, welche anders als die kleineren Gameplaypacks einen größeren Einfluss auf das gesamte Spielerlebnis haben.

Die größte Neuerung ist natürlich das namensgebende Mieten und Vermieten von Wohnungen. Eure Sims können nun in einem Haus mit mehreren Familien wohnen und auch Vermieter solcher Häuser werden. Damit gibt es neue Interaktionen indem man als Vermieter das Haus instand halten muss und sich als Mieter mit der nahen Nachbarschaft auseinander setzt. Mit dabei ist auch wieder eine neue Nachbarschaft, in welcher ihr vorgefertigte Mietshäuser findet. Eure eigenen könnt ihr aber in jeder Nachbarschaft erstellen.

Wie das Hauptspiel Die Sims 4 könnt ihr das Erweiterungspack über Steam, Origin, den Epic Store und auch die Playstation oder XBox herunterladen. Der Preis liegt bei ca. 40 Euro. Unten findet ihr zudem einen Trailer, der euch schonmal in die neue Nachbarschaft von Tomarang einführt.

Die Sims 4 Zu vermieten (EP15) PCWin | Code in der Box | Deutsch Deine Sims können zwischen ihren Mietern wohnen und ihr Eigentum aus der Nähe verwalten oder in einem separaten Wohnhaus leben und mit mehreren Immobilien Simoleons verdienen

Mietwohnhaus-Grundstücke bieten dir die Möglichkeit, mit Mehrfamilienhäusern kreativ zu werden. Lass deine Sims eine Souterrainwohnung vermieten, erstelle ein Doppelhaus, in dem zwei Familien nebeneinander wohnen können, oder baue sogar Apartments

Nähe kann Harmonie oder Drama mit sich bringen! Die Sims in den Mietwohnhäusern nehmen automatisch am Leben ihrer Nachbarn teil

Erkunde eine neue Welt voller Möglichkeiten. Besuche den botanischen Garten, hinterlasse ein Geschenk am Geisterhäuschen und entdecke ein Tierschutzgebiet

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.