Warhammer 40,000: Rogue Trader – Neues Sci-Fi Abenteur veröffentlicht

Warhammer und Pathfinder Fans aufgepasst! Seit gestern ist das neuste Rollenspiel von Owlcat Games veröffentlicht. Die Entwickler haben sich mit Pathfinder: Kingmaker und Pathfinder: Wrath of the Righteous einen Namen gemacht. Ihr neustes Spiel Warhammer 40,000: Rogue Trader taucht tief in den Weltraum und die Welt von Warhammer ein.

In Warhammer 40,000: Rogue Trader seid ihr der Captain

Die Welt von Warhammer ist, wie der Name erahnen lässt, hart und voller Widrigkeiten. Gerade in der Gesellschaft der Menschen ist das Leben voller steifer Regeln. Gut, dass ihr zu Beginn des Spiels Kapitän eines Schiffes und damit auch Freihändler werdet. Damit habt ihr vom Imperator das Recht erhalten an den Grenzen des Imperius zu operieren und auch außerhalb des sonst so strengen Regelwerks zu operieren.

Begleitet von Gefährten stürzt ihr euch mit eurem Schiff in ein Abenteuer in einem verlassenen Sektor. Dabei müsst ihr allerhand Gefahren trotzdem, wobei euch nicht nur sterbliche Gegner im Weg stehen, sondern ihr euch auch stets vor den Dämonen des Imateriums in Acht nehmen müsst. Die meisten Kämpfe finden mit eurem frei erstellbaren Charakter und seiner Mannschaft in rundenbasierten Gefechten statt. Einen Eindruck davon konnten wir schon auf der gamescom 2023 gewinnen. Abgesehen davon gibt es aber auch reichlich Story und Gespräche, bei denen ihr weitreichende Entscheidungen treffen müsst.

Warhammer 40,000: Rogue Trader könnt ihr auf Steam, GOG, im Epic Store und für PlayStation und Xbox für einen Presi von ca. 50 € erwerben. Der neuste Trailer zum Spiel wurde gestern bei den Game Awards 2023 gezeigt, welchen ihr euch unten anschauen könnt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Angebot Pathfinder: Wrath of the Righteous Limited Edition (Playstation 4) Wähle aus 25 Klassen, 12 Charakter-Rassen und mehr als tausend Zaubersprüchen, Charaktereigenschaften und Fertigkeiten zur Individualisierung

Deine Entscheidungen haben mehr Gewicht als jemals zuvor. Dein Ziel ist klar, doch den Weg dahin musst du ganz allein beschreiten

Wähle zwischen zwei Kampfmodi, um deine Gegner zu töten - in Echtzeit mit Pausen oder auf Rundenbasis

Inhalt: Das Spiel, offizielles Handbuch, 4 DLCs (Faces Of War, Love Beyond Death, Paint Of War, A Visitor From Distant Lands) und Aufkleber

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.