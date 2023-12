Marvel’s Blade – Marvel & Bethesda kündigen neues Superhelden-Game an

Die Game Awards flimmerten des Nachts über so manche Bildschirme und mit Marvel’s Blade gab es eine Überraschung auf der Show. Die Award-Show ist nämlich auch bekannt für zahlreiche Spiele-Ankündigungen und eine lenkte besonders die Aufmerksamkeit auf sich. Marvel und Bethesda kündigten eine Partnerschaft an, die einen düsteren Marvel-Helden ins Licht rückt.

Blade Spiel der Dishonored-Macher angekündigt

Auf den Game Awards zeigten Marvel und Bethesda einen Ankündigungstrailer zu Blade. Der Titel entsteht bei Arkane Austin, die man schon durch Dishonored oder Deathloop kennt. Dabei betonte man, dass es sich um ein Singleplayer-Action Game handeln werde, in dem man die Geschichte auf seine eigene Art und Weise erleben werde. Doch viel mehr Infos, außer dass der typische Arkane-Stil wieder mitmischt, erfuhr man noch nicht. Ein Datum fehlt genauso, wie die entsprechenden Plattformen. Letzteres könnte nämlich noch ein etwas größeres Thema werden. Denn Bethesda, damit auch Arkane Austin, gehören seit einiger Zeit zu Microsoft, denen wiederum die Marke Xbox gehört. Der Verdacht liegt nahe, dass der Superhelden-Titel also eventuell nur für Xbox & PC erscheinen könnte. Doch es gab keinerlei Einblendungen dazu, die dies bestätigen oder dementieren könnten, weswegen im Netz heiß spekuliert wird, ob der Titel auch für die Playstation 5 erscheinen wird.

Kein Playstation 5-Release?

Dazu äußerte sich auch Jez Corden von Windows Central und stellte hier konkrete Thesen auf. Zum einen kann es schlichtweg sein, dass Blade ein Multiplattform-Titel wird. Doch warum erwähnt man es nicht? Jez Corden wirft andere Gründe in den Raum. Weniger realistisch hält er die Möglichkeit, dass dies evtl. noch gar nicht fest steht und sich Bethesda/ Microsoft hier noch in laufenden Verhandlungen mit Disney befindet. Eher glaubt Corden aber daran, dass es an der FTC liegt. Das ist jene Wettbewerbsbehörde, die Microsoft das Leben schwer machte, als man Activision Blizzard übernehmen wollte.

Corden vermutet, dass es immer noch einen laufenden Prozess mit der FTC gibt. Thema des Prozess war in der Vergangenheit vor allem die Gefahr einer monopolistischen Stellung, bei der anderen Plattformen die Spiele weggenommen werden würden. Microsoft könnte daher Exklusivitätsankündigungen zurückhalten, um im weiteren Prozess keine Negativargumente zu sammeln. Was letztlich der Grund ist, erfahren wir vielleicht nie. Jedoch dürfen wir gespannt sein, wann wir mehr zu dem Spiel sehen und erfahren werden. Der Zusatz “Now in Development” im Trailer lässt aber darauf schließen, dass wir noch viel Geduld mitbringen müssen und die Xbox Series und PS5 bis dahin vielleicht sogar gar keine Rolle mehr spielen.

