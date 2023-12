God of War Ragnarök: Valhalla – Kostenloser DLC bringt neuen Modus

Auf den Game Awards kündigt Sony mit God of War Ragnarök: Valhalla einen kostenlosen DLC für das erfolgreiche Playstation Spiel an. Die Besonderheit: Der DLC ist komplett kostenlos und erfordert lediglich den Besitz des Basisspiels! Doch was für Inhalte bringt das Update mit sich?

God of War bekommt Roguelite-Modus

Kratos begibt sich in dem DLC nach Walhall. Ohne Atreus, nur mit Mimir an seiner Seite, geht es in einen actionreichen neuen Modus. God of War Ragnarök erhält nämlich einen Roguelite-Modus. Das bedeutet, dass Kratos sich durch Walhall kämpfen muss und dabei mehreren Etappen von Gegnern trotzen muss. Je weiter man mit Kratos kommt, desto mehr Ressourcen und Ausrüstung sammelt man unterwegs, durch die man sich verbessert. Zwangsläufig stirbt man jedoch irgendwann. Dann beginnt man von vorn und besitzt die gesammelte Ausrüstung nicht mehr, kann aber auch manche erworbenen Ressourcen in dauerhafte Upgrades stecken. Die Versuche spielen sich jedoch jedes Mal etwas anders, auch weil die aufnehmbare Ausrüstung sich immer wieder unterscheidet, als auch Level, die gespickt sind mit bekannte Widersachern. Der Roguelite-Modus lässt sich jederzeit separat anwählen und ist nicht direkt Teil des Hauptspiels. Spielbar wird Valhalla ab dem 12. Dezember um 18 Uhr sein.

Videoquelle: Playstation via Youtube

Bildquelle: © Sony Interactive Entertainment