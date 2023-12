OD – Neues Projekt von Hideo Kojima und Xbox wurde vorgestellt

Mit OD hat Kojima auf den Game Awards sein neuestes Spiel präsentiert, welches sich aktuell in der Entwicklung befindet. Dieses findet in Zusammenarbeit mit Xbox Game Studios statt, was auch bereits seit einiger Zeit bekannt ist. Doch nun haben wir erstmals eine grobe Indikation bekommen, was das neue Spiel von Kojima sein wird.

Gewohnt ungewöhnlich

Kojima ist ein Name in der Branche, der Berge versetzt. Viele lieben ihn, andere halten ihn für overhyped. Kaum absprechen kann man ihm jedoch seine Neigung zu Spielen der etwas anderen Art. Solch eines wird auch OD sein. Das Spiel wurde auf den Game Awards 2023 vorgestellt und wird in Kooperation mit Xbox entwickelt. Kojima sprach dabei davon, dass er mit dem Spiel die Grenzen zwischen Spiel und Film aufbrechen wolle und eine extrem immersive Erfahrung schaffen möchte. Bei dem Titel wird es sich um ein Horror Game handeln. Doch konkrete Infos zu Gameplay oder gar einem Releasezeitraum, ließ er sich nicht entlocken.

Jedoch erwähnte er, dass das Spiel auf der Microsoft Cloud Technologie basiere, um diese Immersion zu kreieren. Was das genau sein könnte, führte er nicht weiter aus. Jedoch wissen wir aus einem Leak, dass OD, oder auch Overdose, in diesem Leak im Zusammenspiel mit dem Smartphone gespielt wurde, um beispielsweise die Taschenlampe im Spiel zu steuern. Möglicherweise könnte diese Interaktion im Verbund mit der Cloud gemeint sein. Jedoch werden wir uns für mehr Infos noch gedulden müssen.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Videoquelle: Kojima Productions via Youtube

Bildquelle: © Kojima Productions