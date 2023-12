Gewinnspiel – Wir verlosen 3x das neue Spiel ‘The Academy’ von AMIGO

The Academy ist kein gewöhnlicher Ort. Hier müsst ihr euch in mysteriösen Disziplinen beweisen, allen voran: im Rollentausch! In jeder Runde von The Academy übernehmt ihr eine andere Rolle. Als Captain gibst du den Ton an und hoffst auf tatkräftige Unterstützung von Teamplayer. Währenddessen stellt Mastermind eigene Regeln auf. Und Rebel hat mit alldem nichts zu tun, sondern verfolgt ganz eigene Ziele. Gewinnt Stiche, erfüllt eure Rundenziele und sammelt dadurch Auszeichnungen. Am Ende gewinnt, wer drei Auszeichnungen hat – und „Das Ass aus dem ärmel“. Ein abwechslungsreiches und ungewöhnliches Stichspiel, bei dem flexibles Agieren gefragt ist.

Was gibt es zu gewinnen?

Willkommen an einer wahrlich magischen Akademie! Wir verlosen zusammen mit AMIGO 3x das brandneue Kartenspiel The Academy für euch. Gewinner:in 01-03: je 1x das neue Kartenspiel ‘The Academy‘ AMIGO 02351 The Academy, bunt Abwechslungsreiches Spielgefühl durch Rollentausch-Mechanik

Stichspiel mit leicht gehobenem Anspruch, ideal für Wizard-Fans

Fantasievolle Illustrationen unterstützen tieferes Spielerlebnis

Ab 10 Jahren

Ab 10 Jahren

3 - 4 Spieler

Was muss ich für einen Gewinn tun?

Der Liebling unter den Spielen Welches Spiel von AMIGO Spiele ist dir bislang am meisten in Erinnerung geblieben?



Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 16. Dezember 2023. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an AMIGO für die Bereitstellung der Preise.