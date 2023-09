Vorschau: Warhammer 40,000: Rogue Trader – Ein vielversprechendes Rollenspiel im Warhammer Universum (gamescom 2023)

Mit Warhammer 40,000: Rogue Trader kommt hoffentlich bald das nächste Spiel der Entwickler von Owlcat Games auf den Markt. Die Entwickler der gefeierten Pathfinder Spiele versuchen sich diesmal am riesen Warhammer 40,000 Universum. Auf der gamescom 2023 konnten wir mit ihnen sprechen und uns eine Mission anschauen.

Als Freihändler durch die Galaxie

In Rogue Trader seid ihr ein Freihändler des Imperiums der Menschen. Um nicht völlig in der riesen Lore von Warhammer zu ertrinken sei nur so viel gesagt: Das Imperium der Menschen ist getrieben von fast umneschnlich harter Diziplin und fanatischer verehrung des Gott-Imperators. Viele verbringen ihr Leben mit schwerer Arbeit oder dem todernsten Dienst an der Waffe. Die ständige Bedrohung durch die Dämonen des Chaos macht dieses harsche und unfreie Leben vielleicht auch notwendig. Einen anderen Weg gehen die sogenannten Freihändler (engl. : Rouge Trader). Sie haben stehen etwas außerhalb der Gesellschaft und haben viel mehr Freiheiten.

In Warhammer 40,000: Rogue Trader seid ihr der namensgebende Freihändler und Kaptain eures eigenen Schiffs und der dazu gehörigen Crew. Eure Reise führt euch in eine abgelegene Provinz des Imperiums, die ihr erkunden könnt. Unterwegs rekrutiert ihr euer eigenes Gefolge an Begleitern. Die Begleiter haben ähnlich wie in Owlcat Games Pathfinder Spielen ihre eigene Persönlichkeit und Kampfweise. Außerdem kann euer Charakter mit manchen Begleitern eine Beziehung eingehen. Laut Entwicklern sollen auch wieder queere Beziehungen möglich sein.

Neben den Kämpfen soll der Fokus des Spiels auf der Story liegen. Während ihr verschiedene Planeten besucht sammelt ihr Ressourcen, entdeckt alte Ruinen und baut euer Handelsimperium weiter aus. Auch euer Schiff kann verbessert werden. Ebenfalls sollt ihr Entscheidungsmöglichkeiten innerhalb der Geschichte haben. Ihr entscheidet ob ihr dem Imperium treu bleibt oder euch möglicherweise den Feinden der Menschheit zuwendet.

Kampfsystem mit Tiefgang

Die Kämpfe in Rogue Trader sind sehr taktisch, sogar mehr, als man es von Pathfinder gewöhnt ist. Denn es gibt keinen Echtzeitmodus, sondern nur rundenbasierte Kämpfe. Vor Kämpfen könnt ihr eure Charaktere positionieren. Die Reichweite davon ist aber begrenzt und richtet sich nach ihrer jeweiligen Bewegungsrate und danach, wo sie sich zu Anfang des Scharmützels befanden. Die Initiative aller Beteiligter bestimmt, wann diese angreifen könne. Eine Art “Wartefunktion”, also dass ihr Charaktere die nacheinander dran sind in beliebiger Reihenfolge handeln lassen könnt, ist bislang nicht vorgesehen. Darüber haben die Entwickler aber noch nicht abschließend entschieden.

Im Kampf selber macht ihr dann die üblichen Dinge: Deckung suchen, Buffs verteilen, aus allen Rohren Feuern und auch im Nahkampf draufhauen. Dabei fiel uns vor allem auf, dass es ganz schön viele Buffs für alles Mögliche gibt. Die Entwickler zeigten uns den Kampf mit einer Gruppe, bei der sich alle vollkommen auf den Nahkämpfer konzentrierten und ihn extrem verbesserten. Aber auch die anderen Charaktere konnten zb. mit Mehrfachschüssen punkten. Und während der Techpriester fleißig besondere Zonen bereitstellte um Feinder zu schwächen, benutzte der Psyker die Kräfte des Chaoes um massiven Schaden zu verursachen.

Die verschiedenen Kräfte eurer Figuren sind außerdem je nach Gegnern anzupassen. Im der Präsentation kämpften die Entwickler gegen sogenannte Necrons. Diese Untoten sterben nicht sofort, sondern fallen erst in eine Art Trance, nachdem man sie vermeindlich besiegt hat. Erledigt ihr sie dann nicht direkt, stehen sie bei ihrem Zug wieder auf und greifen erneut an. Mehr Gegnertypen konnten wir nicht sehen, die Entwickler sprachen aber zb. von feindlichen Psykern die ohne Rücksicht auf Verluste die Kräfte des Chaos benutzen. Wird jedoch zu viel Chaos bentutzt, steigt eine Anzeigeleiste und irgendwann bricht das Chaos dann auch in Form von Effekten und Dämonen über euch herein. Wir sind also sehr gespannt darauf, was uns noch in Zukunft vom Spiel gezeigt wird. Außerdem wird es nicht nur

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren