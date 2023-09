Vorschau: Monster Hunter Now – Sammelt euch zur mobilen Monsterjagd! (gamescom 2023)

Wie cool wäre es, wenn man, um Monster Hunter unterwegs zu spielen, nicht jedes Mal die Switch mitschleppen müsste? Genau das, dachten sich anscheinend auch Niantic, denn neben dem Mobile-Klassiker Pokémon GO wird sich im September Monster Hunter Now als mobiler Ableger der Monsterjäger einreihen. Im Rahmen der gamescom 2023 hatten wir die Möglichkeit, in das neue Handygame einmal für euch reinzuschauen.

Pokémon GO meets Monster Hunter?

Ja und nein. Auch wenn Monster Hunter Now auf den ersten Blick aussieht als wäre es der große Bruder des Monstersammelwahnsinns, ist es doch so sehr Monster Hunter, dass man es schon fast nicht mehr wirklich mit Pokémon GO vergleichen kann. Über GPS bewegt ihr euch also in der echten Welt durch die Stadt, die digital in die Welt der Monsterjäger transferiert wird. Dabei seid ihr immer auf der Suche nach Monstern, die ihr erlegen könnt, um aus ihren Materialien Waffen und Rüstungen herzustellen.

Monsterjäger-Veteranen dürften klassische Monster wie Rathalos, Kulu-Ya-Ku und co. bekannt vorkommen. Die Karte des Spiels ist dabei in verschiedene Habitate unterteilt, in denen sich jeweils bestimmte Gegner befinden. So könnt ihr nachverfolgen, welche Monster sich wo befinden könnten und euch gezielt auf die Suche machen. Entdeckt ihr einmal ein Monster, dass ihr sucht, seid aber gerade auf dem Sprung, könnt ihr sie auch mit Farbbällen markieren, sodass ihr sie für eine bestimmte Zeit wiederfinden könnt.

Altbekanntes neu verpackt?

Monster Hunter Now bietet mit seinen Funktionen fast alles, was das Monster Hunter-Franchise ausmacht: Coole Monster, actionreiche Kämpfe, ein breites Arsenal an Waffen und Rüstungen und die Möglichkeit, gemeinsam nach ihnen zu jagen. Die Monster auf der Karte sind ihrer Schwierigkeit nach mit einer unterschiedlichen Anzahl an Sternen versehen, wobei weniger Sterne für einfachere Kämpfe stehen. Wollt ihr gegen ein Monster Kämpfer, müsst ihr es einfach nur antippen und schon startet (ähnlich wie bei Pokémon GO) der Kampf.Hier seht ihr auch, ob bereits andere Jäger gegen dasselbe Monster kämpfen und ihr könnt wählen, ob ihr euch ihnen anschließen wollt.

Die Kämpfe laufen dabei sehr intuitiv ab und wer schon einige Action-Mobile-Games gespielt hat, wird hier auf keinerlei Probleme stoßen. Kurze Interaktionen führen zu leichten, aber schnellen Angriffen, länger zu starken, aber langsameren Angriffen. Wollt ihr einem Angriff ausweichen, tut ihr das, indem ihr in die entsprechende Richtung wischt. Je nach Waffe habt ihr dann noch einen Spezialangriff, der sich über den Kampf hinweg auflädt. Sobald er verfügbar wird, könnt ihr auf ein entsprechendes Symbol in der unteren Bildschirmmitte tippen, um ihn zu aktivieren.

Habt ihr euren Gegner besiegt, erhaltet ihr verschiedene Materialien. Das Monster Hunter-typische Ausnehmen der Beute, bleibt hier allerdings aus. Mit den Materialien könnt ihr dann über das Herstellungsmenü passende Waffen und Rüstungen zusammenbasteln. Das im Preview-Build enthaltene Arsenal an Waffen war erstaunlich brei gefächert, sodass hier alle auf ihre Kosten kommen und eine zum präferierten Spielstil passende finden sollten.

Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, sich auch auf dem Smartphone der Monsterjagd hinzugeben, kann das schon sehr bald tun. Denn ab dem 14. September 2023 wird Monster Hunter Now sowohl auf Android als auch iOS verfügbar sein.