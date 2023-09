Bis zur Glotze – Unser Messebericht zur gamescom 2023 mit einer Breaking News! | Folge 125

Wir haben die gamescom 2023 erfolgreich hinter uns gebracht und wollen nun natürlich darüber sprechen, was wir dort alles erlebt haben. Denn die Messe lief wieder auf Hochtouren und verzeichnete einen enormen Anstieg an Besucherzahlen. Nicht nur Besucher*innen waren zahlreich vertreten, auch Austeller*innen gab es zuhauf. Was wir gesehen haben, was uns begeistert hat und was uns möglicherweise enttäuscht hat, besprechen wir in Folge 125.

Bis zur Glotze: Rasende Reporter auf der gamescom 2023

Mitten im Podcast erreicht uns eine Breaking News

Christian, Maarten und Tobi sprechen über ihre Erlebnisse auf der gamescom 2023. Für Tobi und Maarten ist es dabei ein gewisses Homecoming. Nachdem die Beiden von 2019 bis 2022 nicht der Messe beiwohnen konnten, schlenderten sie nun erstmals wieder durch die Kölner Messehallen. Doch der Einstieg gelang scheinbar schnell. Dafür hat man ja auch schließlich zuvor reichlich Zeit auf dem Messegelände verbracht. Dementsprechend gibt es auch wieder viele Eindrücke. Wir berichten über unsere Pressetermine, Highlights, Lowlights, aber auch wie es um die Zukunft der Messe bestellt ist.

Doch wie aus dem Nichts erreicht uns mitten in der Aufnahme eine Breaking News. Denn: Embracer hat mit Volition das Studio hinter Saints Row und Red Faction mit sofortiger Wirkung geschlossen. Wir teilen dazu natürlich unsere spontanen Gedanken zu dem Thema. Ihr lest schon, es klingt nach einer aufregenden Folge. Ist es auch. Also viel Spaß beim Zuhören!

Moderation: Christian

Redaktion: Tobi L., Maarten