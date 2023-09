Vorschau: Dustborn – Ein verrückter Roadtrip mit Spaßfaktor? (gamescom 2023)

Ich saß auf der gamescom 2023 gut 30 Minuten im Pressetermin zu Dustborn, aber so richtig schlau wurde ich immer noch nicht daraus. Denn das Spiel ist irgendwie abgedreht, aber gleichzeitig bodenständig. Es ist humorvoll, aber auch ernst. Aber steckt auch Potenzial drin?

Wie aus einem Comic

Der Look von Dustborn sticht womöglich als Erstes ins Auge. Dieser orientiert sich nämlich absolut an Comics. Nicht nur Umgebungen und Charaktere sind sehr offensichtlich darauf ausgelegt. Auch Worteinblendungen greifen diese Design-Elemente auf. In der Summe ergibt sich daraus ein größtenteils hübsches Spiel, auch wenn manche Texturen mal etwas weniger detailreich ausfallen. Wir spielen in Dustborn Pax in einem alternativen Amerika, welches einer Neo-Western-Attitüde folgt. Pax selbst besitzt die Fähigkeit besonders gut mit Worten umzugehen. Das geht soweit, dass sie Sprache als Waffe verwenden kann. Nicht minder kurios ist auch der Rest der Figuren, die sie im Abenteuer begleiten. Als Rockband getarnt gilt es ein wichtiges Paket auszuliefern. Und das auch noch in einem schwer bewachten Staat, der keine Gnade kennt. Alles andere als einfach. Das Roadtrip-Abenteuer ist dabei aber kein Open-World Game, sondern fokussiert sich auf ein stringentes, narratives Erlebnis.

Jetzt red doch nicht immer dazwischen

Im Wesentlich geht es in Dustborn darum der Geschichte von Pax zu folgen. Dabei spielt ihre Crew eine wesentliche Rolle, als auch die gesamte Charakterdynamik zwischen ihnen. Denn Dialoge bilden einen großen Anteil im Spiel, wobei es auch verschiedene Optionen gibt mit den Figuren zu interagieren. Das kann durch Dialogoptionen sein, aber auch, ob man jemanden zuhört oder ins Wort fällt. Teilweise ergeben sich durch das Zuhören auch ganz neue Dialogoptionen, weil man sein Gegenüber aussprechen lässt und der ein oder andere Begriff fallen kann, der eine neue Option auslöst.

Die Dialoge sind dabei abwechslungsreich geschrieben, bieten zudem auch eine große Bandbreite an. Egal ob persönliche, ernste oder traurige Themen, als auch zahlreiche humorvolle Einlagen. Es macht irgendwie Spaß den Gesprächen zu lauschen. Auch lustig ist der Hintergrund als getarnte Rockband. Denn zwischendurch muss man vielleicht an der ein oder anderen Stelle beweisen, dass man “wirklich” eine Rockband ist. Daher sollte man zwischendurch auch mal eine Bandprobe abhalten. Die Auftritte sind als lustiges Minispiel geformt.

Worte haben Kraft

Aber Dustborn hat mehr zu bieten. Neben Dialogen und narrativ geprägten Missionen gibt es auch Kämpfe. Pax kämpft unter anderem mit ihrer Stimme. Mittels Shouts und Vocals kann sie Gegner angreifen und ihnen Schaden zufügen. Natürlich geht das aber auch mit dem Baseballschläger. Die Schläge fallen aber weniger flott aus, als man es meinen würde. Stattdessen ist das Handling relativ realistisch in seinem Tempo. Das Feedback und die Haptik der Kämpfe war für mich allerdings noch nicht so nachvollziehbar, da ich selbst nicht Hand anlegen konnte. Allerdings erschien es mir nicht so ganz fluid und etwas clunky. Aber gut, das wird die Zeit zeigen. Die Kämpfe bilden aber nur einen ergänzenden Teil und sind an festen Stellen des Spiels enthalten, wie in einer Art Arena. Im Fokus liegt tatsächlich die narrative Erfahrung.

