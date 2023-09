Vorschau: War Hospital – Realitätsnahes und düsteres Survival-Management (gamescom 2023)

Theme Hospital meets War. In dieser Krankenhaus Simulation müsst ihr schwere Entscheidungen treffen und über Leben und Tod entscheiden. Spoiler: Nicht alle werden es schaffen. Das Survival-Management wird euch einiges abverlangen. Auf der Gamescom hatte ich die Chance, einen Blick in das düstere Simulations-Spiel zu werfen.

Gezeichnet vom Krieg

War Hospital spielt zu Zeiten des ersten Weltkriegs. Ihr begleitet Patienten auf ihrem mühsamen Weg der Genesung und müsst dabei knappe Ressourcen managen und ausgebranntes Arbeitspersonal bei Laune halten. Wie anfangs erwähnt könnt ihr nicht jeden retten und es gehört zum Spiel auszuwählen, welche Patienten ihr behandelt und welche nicht. Das beeinflusst euren Moralbalken. Geht dieser auf 0 habt ihr das Spiel verloren. Neben der Moral kann eurem Lazarett aber auch der angrenzende Krieg gefährlich werden. Ab und zu wird euer Lager nämlich angegriffen, um den Angriff zu überstehen müsst ihr vorher genug Soldaten wieder fit gemacht haben. Wenn ein Soldat genesen ist könnt ihr wählen, ob ihr ihn zur Verteidigung eures Postens, zurück zum Hauptquartier oder ins die Frührente schickt. Ersteres hebt euren Kampfwert, zweiteres gibt euch wertvolle Ressourcen zum Ausbau eurer Gebäude und dritteres die Moral. Daneben müsst ihr neue Vorräte vom Hauptquartier fordern und euer Personal managen.

Wie spielt sich War Hospital?

Abwägen, Priorisierung und Aussortieren sind hier Key. Ähnlich wie bei Frost Punk, was eines der Hauptinspirationen für die Entwickler war, gibt es auch hier von Zeit zu Zeit schwerwiegende Entscheidungen die ihr treffen müsst. Diese Entscheidungen spiegeln sich auch in der Ruthless/Human Leiste wieder. Ein so komplexes Spiel wie War Hospital in einem halbstündigen Eindruck komplett zu erfassen ist unmöglich. Der generelle Look sieht sehr poliert aus, die Stimmung stimmt und das man in die jeweiligen Gebäude hereinzoomen kann um den harten Kriegsalltag vom Nahen zu erleben ist ein schönes Extra.

