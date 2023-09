Vorschau: Bellwright – Ein aufgehender Stern am Survival Horizont (gamescom 2023)

Bellwright ist ein neues Survival und Rollenspiel, dass im mittelalter angesiedelt ist. Dabei unterscheidet es sich zum Glück von Genrekollegen wie Medieval Dynasty. Auf der gamescom 2023 konnte ich mir das Spiel mit den Entwicklern von Donkey Crew anschauen und freue mich schon jetzt auf den Release.

Gesucht von der Krone

In Bellwright müsst ihr euch durch die harte Welt durchschlagen. Der Prinz des Königreichs wurde ermordet und euch wird die Schuld daran gegeben. Also versteht ihr euch mit der Obrigkeit nicht sonderlich gut. Da das Königreich aber ohnehin nicht bei allen Bewohnern besonders beliebt ist, könnt ihr nach auch nach Dörfer auf eure Seite ziehen und eine Revolution anführen.

Der Fokus des Spiels liegt aber nicht nur auf der Geschichte. Viel mehr müsst ihr Herstellen was das Zeug hält und könnt ein ganz eigenes Dorf errichten. Ihr könnt jedes Gebäude komplett selbst platzieren und euch mit NPCs zusammenschließen. Durch die könnt ihr dann viel leichter zb. neue Rezepte freischalten. Obwohl der eigene Charakter zwar grundsätzlich alles lernen kann, geht es doch viel einfacher wenn man ausgebildete Handwerker aus anderen Ortschaften rekrutiert.

Die Entwickler zeigten ihr selbst gebautes Dorf mit rund 50 NPCs, die alle ihrem Tagewerk nachgingen. So konnte man auch dem Bäcker dabei zuschauen, wie er erst die Nötigen Materalien besorgte und sich dann vor dem Ofen an die Arbeit machte. Ein eigenes und funktionierendes Dorf zu errichten sah ziemlich cool aus und wird gerade mit Freunden im Multiplayer bestimmt viel Spaß machen.

Immer was zu tun in Bellwright

Was mir bei der Präsentation von Bellwright besonders aufgefallen ist: Es wird eigentlich nie langweilig. Das Dorf kann konstant mit neuen Gebäuden ausgebaut werden und beim Bau selbst könnt ihr natürlich auch tatkräftig mithelfen. Nahrungsmittel wollen erjagt oder gesammelt, neue Bewohner rekrutiert und Ausrüstung geschmiedet werden. Dabei wird euer Charakter auch immer besser und kann aufgewertet werden. Mit einer Gruppe von mehreren Spielern kann man sich so auch ziemlich gut aufteilen, indem etwa einer die Verwaltung der Dorfbewohner übernimmt, der andere die Bauten plant und ein dirtter etwa in der Welt nach neuen Bewohnern sucht.

Aber es wird nicht nur erkundet und gebaut, sondern auch gekämpft. Das reicht von Zweikämpfen bis zu größeren Scharmützeln gegen Banditen. Die Entwickler wehrten mit ihren Dorfbewohnern einen Überfall von 20 Banditen ab, die das Dorf stürmen wollten. Im Vorfeld platzierten sie schnell Bogenschützen auf der Holzpalisade und den Wachtürmen und feuerten Ebenfall Pfeile in die heranstürmenden Gegner. Jeder Dorfbewohner kann zu den Waffen gerufen werden, aber es macht natürlich mehr Sinn welche mit besseren Kampfwerten auszuwählen.

Euer Dorf ist außerdem nicht der Mittelpunkt der Welt, es gibt schon bestehende Siedlungen, die ihr besuchen könnt. Und hier bietet es sich auch an, diese auf eure Seite zu ziehen und sich gemeinsam gegen das Königreich aufzulehnen. Einen kleinen Eindruck zum Gameplay von Bellwright findet ihr unten im Gameplay Reveal Trailer.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Angebot JBL Tune 510BT – Bluetooth Over-Ear Kopfhörer in Schwarz – Faltbare Headphones mit Freisprechfunktion – Kompatibel mit Sprachassistenten – Lange Laufzeit von bis zu 40 Stunden Wenn nur noch die Musik zählt: Mit dem kräftigen JBL Pure Bass Sound bieten die kabellosen JBL Tune 510BT ein einzigartiges Musikerlebnis mit tiefen Bässen und hochwertigem Sound

Die faltbaren Over-Ear Kopfhörer ermöglichen bis zu 40 Stunden reines Hörvergnügen und können mit dem USB-C-Ladekabel in nur 5 Minuten für zwei weitere Stunden aufgeladen werden

Mit nur einem Knopfdruck können die Headphones ganz leicht mit einem Sprachassistenten verbunden werden / Von der Ohrmuschel aus können Telefonate angenommen und die Lieblingsmusik gesteuert werden

2-fache Bluetooth Verbindung: Dank der Multipoint-Verbindung können z B Telefonate mit den Kopfhörern vom Smartphone aus angenommen werden, während auf einem Tablet Videos gestreamt werden

Lieferumfang: 1 x Tune 510BT Over-Ear Bluetooth Kopfhörer in Schwarz von JBL / 1 x USB-C-Ladekabel / Warnkarte / Garantiekarte / Kurzanleitung

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.