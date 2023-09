Warhammer 40,000: Rogue Trader – Das neue Owlcat Rollenspiel kommt im Dezember

Warhammer 40,000: Rogue Trader ist das neuste Spiel der Entwickler von Owlcat Games, die vor allem für ihre Pathfinder Spiele bekannt sind. Auf der gamescom 2023 konnten wir schon einen Eindruck von Rogue Trader gewinnen. Nun haben die Entwickler die Veröffentlichung im Dezember 2023 bekannt gegeben.

Im Dezember startet ihr als Freihänlder durch

In Warhammer 40,000: Rogue Trader spielt ihr einen Freihändler des Imperiums der Menschen. Freihändler genießen mehr Freiheiten als der gemeine Bürger und sind mit der Erkundung der äußeren Grenzen des Imperiums beauftragt. Eure Reisen führen euch dabei in die Koronus-Weiten, am Rande des Imperiums. Dabei seid ihr aber nicht alleine unterwegs. Für euch könnt ihr eine Reihe von Gefährten arbeiten lassen, von SpaceMarines bis zu Zeloten und sogar Eldar Schützen ist alles dabei. Owlcat Games zeigte im Release Trailer, den ihr unten findet, außerdem den zehnten und letzten Begleiter. Der Drukhari Marazhai ist ein skrupeloser Kämpfer, der sich an dem Schmerz seiner Opfer labt.

Ab dem 07. Dezember 2023 könnt ihr euch als Freihändler in Rogue Trader auf den Weg machen. Euch erwarten taktische Kämpfe mit eurer Heldentruppe aber auch Gefechte mit eurem Raumschiff. Daher werdet ihr sowohl eure Charaktere als auch euer Schiff aufwerten können. Erscheinen wird Rogue Trader auf für PC, Playstation und XBox.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Owlcat Games via Pressemitteilung

Titelbild: © Owlcat Games