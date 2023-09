Tales of Arise – Hoffnungen auf DLC erfüllen sich!

Fans von Tales of Arise haben allen Grund zur Freude: Der erfolgreiche Tales of-Teil bekommt tatsächlich eine DLC-Erweiterung und das sogar noch in diesem Jahr! Am 9. November soll es bereits soweit sein und wir werden erneut in die Welt von Alphen, Shionne und Co. entführt.

Tales of Arise – Beyond the Dawn bringt eine komplett neue Story

Bandai Namco machte es heute mit einem offiziellen Announcement Trailer offiziell! Das DLC Tales of Arise – Beyond the Dawn lässt uns bereits ab dem 9. November 2023 wieder in die Welt von Dahna (und Rena) eintauchen. Dabei handelt es sich bei der Erweitungen um einen komplett neuen Handlungsstrang, der ein Jahr nach dem Kampf um die beiden Welten spielt. Mit dabei sind alle Mitglieder der alten Truppe. Allerdings wird es hauptsächlich um einen neuen Charakter namens Nazamil gehen. Das Mädchen wird von den Dahnas verfolgt, angeblich weil ihr Vater ein Lord gewesen sei. Doch ob das wirklich die ganze Wahrheit ist? Im Trailer sehen wir viele vertraute Orte, die es erneut zu durchstreifen gilt und auch bekannte Gesichter tauchen wieder auf. Außerdem werden wir wohl mehr über das Zusammenleben der beiden Welten erfahren.

Das Hauptspiel erschien 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series sowie die PlayStation 4 + 5 und ließ viele Fans zufrieden zurück. Bereits Ende 2022 wurde für Tales of Arise – Beyond the Dawn ein Trademark eingetragen, allerdings gabe es seitdem keine weiteren Infos mehr dazu. Umso größer ist nun die Freude, dass die Hoffnungen nicht vergebens waren. Das DLC erscheint ebenfalls für die Plattformen PC, PS4/5 und die Xbox.

Quelle: gamerant

Titelbild: © Bandai Namco Entertainment