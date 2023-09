Vorschau: Deep Rock Galactic: Survivor – Vampire Survivors mit Zwergen (gamescom 2023)

Vampire Survivors Meets Deeprock, die süßeste Versuchung seit es Cadence of Hyrule gibt. Mal ernsthaft, wie geil sind denn bitte solche Kooperation. Als ich das erste Mal von Deep Rock Galactic: Survivor gehört habe, dachte ich es wäre einfach eine Singleplayer Egoshooter Auskopplung in der berühmten Loot and Shoot Welt der Zwerge. Doch weit gefehlt…

Eine geniale Idee unter Freunden

Das Crossover bringt uns die besten Eigenschaften von Vampire Survivors mit einigen spannenden Twists aus Deeprock. Ein wesentlicher Unterschied, sind die Gesteinsformationen durch die wir uns wie bei Deep Rock Galactic: Survivor hacken können. In ihnen finden wir wertvolle Mineralien aber auch Fluchtwege vor den nahenden Monsterhorden und strategische Abkürzungen und Engpässe. Die Grundidee zum Spiel kommt daher, dass sich die Entwickler der beiden Spiele gut verstehen und überlegt haben, was man mit der Deep Rock IP noch so machen könnte. And here we are.

Wieviel Deep Rock Galactic steht in Survivor

Eine ganze Menge. Von den spielbaren Charakteren, (in der Demo waren es bisher Scout und Engineer) über altbekannte Waffen und Gegenstände. Die Turrets vom Engineer sind natürlich auch am Start. Auch die Gegnerwelt und Biome sind sehr gut eingefangen. Deep Rock Galactic: Survivor könnte das Crossover werden von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen, dass wir aber nicht mehr missen wollen. Wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung. Was ist für die Zukunft geplant? Man will sich hier weiter aus der Blaupause des Ur-Spiels bedienen: die letzten beiden Charaktere implementieren, weitere Biome einbauen und die Gegnervariation aufstocken. Hebt die Krüge, Rock and Stone, wir können es kaum erwarten.

