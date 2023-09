Vorschau: Warhammer: Vermintide 2 – die neue Karriere des Necromancer (gamescom 2023)

Fatsharks Koop-Spiele aus dem Warhammer-Universum erfreuen sich auch nach einigen Jahren noch großer Beliebtheit. Neben der Vermintide-Reihe im Fantasy-Universum gibt es inzwischen mit Darktide auch einen Ableger für Warhammer 40k. Das bedeutet natürlich nicht, dass die ältere Marke vernachlässigt wird, ganz im Gegenteil. Mit dem Necromancer gibt es bald eine neue Karriere für Vermintide 2.

In Vermintide sind jetzt die Untoten los

Der Necromancer ist eine neue Karriere für die Pyromantin Sienna. Damit haben alle fünf Charaktere ihre fünfte Karriere erhalten, was euch sage und schreibe 20 spielbare Karrieren ermöglicht. Ganz neu ist dabei die Fähigkeit, eigene Minions zu beschwören. Insgesamt sechs an der Zahl könnt ihr als Begleiter dabei haben. Diese müsst ihr auch nicht immer wieder neu rufen, sie bleiben zeitlich unbegrenzt bei euch. Sie bleiben stets in eurer Nähe und greifen jeden Gegner an, der euch zu nahe kommt. Ihr könnt sie aber natürlich auch selbst bestimmten Feinden an den Hals hetzen. Zusätzlich zu euren treuen Vasallen habt ihr sowohl Fähigkeiten für den Nah- als auch Fernkampf zur Verfügung, es ist also alles abgedeckt. Wie man es vom Spiel kennt könnt ihr euch auf bestimmte Richtungen spezialisieren, um eine eurer Schadensquellen zu verstärken. Dabei die richtige Balance zu finden ist gar nicht so einfach, die neue Karriere ist also eher etwas für Fortgeschrittene. Aber ganz nach dem Motto “Easy to learn, hard to master” ist es nur eine Frage der Zeit, bis ihr das volle Potenzial eurer untoten Begleiter ausschöpfen könnt.

Die Necromancer-Karriere erscheint am 19. Oktober 2023.

