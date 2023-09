Vorschau: Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III – Die Bubble Bobble Brüder sind zurück! (gamescom 2023)

Manche Marken sterben nie. Andere werden vermeintlich vergessen, nur um nach Jahrzehnten plötzlich wieder aus der Versenkung zu erscheinen. Genau diese Wiederauferstehung erleben jetzt die Bubble Bobble Brothers in Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III.

Runde 3 für die Bubble Bobble Brothers

Nach ihrem letzten gemeinsamen Abenteuer haben unsere Blubberblasenbrüder es geschafft, ihre Drachengestalt gegen ihre ursprüngliche Menschengetalt zu tauschen. Doch sogleich ruft das nächste Abenteuer, um ihre Welt vor dem Bösen zu retten. Statt ihrer treuen Blubberblasen haben Bubby und Bobby nun aber niegelnagelneue magische Sonnenschirme dabei. Damit könnt ihr euch vor Schaden schützen, eure Gegner kurz einfrieren, und ordentlich Schaden austeilen. Diese Fähigkeiten werdet ihr auch allesamt brauchen, wenn ihr die insgesamt acht Welten meistern wollt. Im lokalen Zwei-Spieler-Koop könnt ihr sogar die ein oder andere Spezialfähigkeit auspacken, um euch das Leben ein wenig leichter zu machen. Ein Spaziergang wird es dadurch trotzdem nicht, also hängt euch rein.

Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III erscheint Ende 2023 digital für Playstation 4, Playstation 5, XBox Series X/S sowie Nintendo Switch.

