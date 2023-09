Genshin Impact – Das Upadte 4.0 führt in die Wasserregion Fontaine

Genshin Impact hört nicht auf seine treuen Fans mit neuem Inhalt zu versorgen. Mit dem Update 4.0 gibt es nun eine neue Region, die neue Quests, Helden und natürlich auch Waffen sowie kosmetische Gegenstände mit sich bringt. Auf der gamescom 2023 war HoYoverse ebenfalls vertreten und wir hatten die Gelegenheit das Update genauer unter die Lupe zu nehmen.

Willkommen im Reich von Fontaine!

In Genshin Impact sind die verschiedenen Reiche der Welt unter den Göttern, den Archonten, aufgeteilt, die jeweils ein Element repräsentieren. In Fontaine ist die Archontin des Elements Hydro (Wasser) zuhause. Daher dreht sich in Fontaine alles um Wasser. Die hübsche Hauptstadt ist übersäht mit Brunnen und liegt mitten in einem riesigen See. Die Region grenzt außerdem ans Meer, sodass ihr eigentlich so gut wie überall tiefes Wasser vorfinden könnt. Und das ist nicht nur hübsch anzusehen. Unter der Wasseroberfläche verbirgt sich nämlich eine ganz eigene Welt.

Mit euren Charakteren könnt ihr jederzeit tauchen und die Welt unter Wasser erkunden. Dort befinden sich zahlreiche Kisten, Gegner und auch Quests, die es zu entdecken gilt. Um Gegner zu besiegen könnt ihr nun sogar mit einem Angriff im Wasser Schaden verursachen. Um Atemluft müsst ihr euch auch Dank eines Segens keine Sorgen machen. Die richtig großen Kämpfe spielen sich aber weiterhin an Land ab. Der erste große Bosskampf in der Stadt lässt euch dabei gegen Mechanische Eiskunstläufer antreten, deren kunstvollen Kryo Attacken ihr ausweichen müsst.

Mord im Reich der Gerechtigkeit

Die Archontin Focalors ist nicht nur Archontin des Wassers, sondern auch der Gerechtigkeit. Gerichtsverhandlungen gehören daher in Fontaine zu gut besuchten öffentlichen Ereignissen. Auch ihr als Spieler werdet ihm Rahmen der Geschichte eine Verhandlung besuchen. Außerdem trefft ihr auf die Geschwister Lyney, Lynette und Fréminet, die alle neue spielbare Helden sind. Lynette wird Spielern mit Abenteurstufe 25 außerdem kostenlos zur Verfügung stehen. In Fontaine besucht ihr die Zaubershow der drei und werdet außerdem in einen Mordfall verwickelt, den es aufzuklären gilt. Laut HoYoverse wird die Story in Fontaine insgesamt ziemlich erwachsen sein und auch düstere Themen behandeln. Außerdem erwartet euch in Fontaine der nächste Archontenauftrag.

Neben der neuen Story Inhalte und der Region, wurden mit 4.0 einige Verbesserungen eingeführt. Falls ihr auf der Playstation spielt könnt ihr euch über schnelleres Laden und damit über bessere Grafik und Steuerung freuen. Ebenfalls wurde die Beleuchtung des Spiels nochmal angepasst. Fontaine ist nunmehr das fünfte von den sieben Reichen der Welt Teyvat. HoYoverse dürfte die Spieler also noch lange mit neuem Inhalt unterhalten können.

Quelle: HoYoverse per Pressemitteilung

Titelbild: © HoYoverse