SPIEL 2023 – Wir waren im Paradies der Brettspiele

193.000 spielbegeisterte Menschen aus über 85 Ländern kamen dieses Jahr bei der SPIEL, der weltgrößten Brettspielemesse in Essen, zusammen. Normalerweise sind wir in digitalen Spielewelten zu Hause, aber das Spielerherz schließt natürlich auch analoges Gaming nicht aus. Außerdem gibt es mittlerweile viele Tabletop-Spiele, die ihren Ursprung aus einem Videospiel haben. Wir haben uns die SPIEL einige Tage lang angeschaut und berichten euch, was wir erlebt und natürlich auch gespielt haben.

Ein Herz für Prototypen

Ähnlich wie auf der Gamescom ist es auch jedes Jahr auf der SPIEL ein surreales Vorhaben, alle Spiele ausprobieren zu wollen. Daher habe ich klein gestartet und es mir am ersten Tag erstmal in der Prototypen-Area gemütlich gemacht. Hier konnten Spieleautoren ihre unfertigen Spiele präsentieren und sich Feedback bei Probespielrunden einholen.

Im Vorhinein hatte ich dabei schon mein Auge auf zwei besondere Kandidaten geworfen, deren grafische Oberfläche nicht nur umwerfend aussah, sondern auch die Spielideen dahinter mich direkt abgeholt haben. Da hätten wir zum einen RimRats, ein Spiel vom Berliner Duo Oliver und Nikola über verfeindete mutierte Rattenclans, die um die Vorherrschaft kämpfen. Und Age of Saurcery von Morty Zimmermann, bei dem ihr es mit Dinos zu tun bekommt, die nicht durch Meteoriten ausgelöscht wurden, sondern Zauberkräfte erhalten haben. Wie geil ist das denn bitte?

Fangen wir mit unseren mutierten Rattenfreunden an. Die stehen zwar nicht auf Pizza, dafür aber auf süchtig machende Bonbons. Rim Rats ist ein kompetitives Strategiespiel, welches Area-Control mit Deck-Building Mechaniken verbindet. Über verschiedene Stockwerke müsst ihr die Streitkräfte eures Clans verteilen und die Prophezeiungen des Rattenpropheten erfüllen. Ich musste gleich zwei Proberunden spielen und besonders gefallen hat mir, dass man im Laufe des Spiels seine Strategie wechseln muss. Es gibt also weit mehr als “den einen Weg”.

Ich liebe Dinos, also konnte ich auch an Age of Saurcery nicht vorbeigehen, ohne eine komplette Runde zu zocken. Das Spiel wirkt sowohl optisch als auch spielerisch schon sehr ausgereift. Hier führen ebenfalls wieder viele Wege zum Ziel. Zu Anfang baut ihr eure Stadt mit Orten und Dinos auf, um dann im Folgenden auf die Reise zu gehen, Siegespunkte zu sammeln und gefährliche Bosse zu bekämpfen. Richtig guter Mix aus verschiedenen Spielelementen und einem traumhaft schönen Design.

Von Indie-Verlag bis Spielekoloss

Nach der Prototypen-Area ging es für mich weiter zum jungen Spieleverlag Floating Forge. Trish und Julian aus Köln waren das erste Mal als Aussteller auf der SPIEL und stellten ihr Erstlingswerk Liars & Looters vor. Wer Werwolf oder Coup mag, kommt hier auf seine Kosten. Hier wird geblufft bis sich die Balken biegen und so manche Freund- und Partnerschaft auf die Probe gestellt. Ziel im Kartenspiel ist es, die passenden Ressourcen für seinen Charakter zu sammeln. Doch welchen der potenziellen Tauschpartner kann man trauen und wann fängt man selbst an zu lügen? Liars and Looters ist ein sehr kurzweiliges und spaßiges Spiel für 3-6 Spieler. Besonders auffällig sind die schön gestalteten Karten. Und das ist kein Zufall, Liars & Looters soll nämlich erst das erste von einigen Spielen sein, die in einer eigens erdachten Spielewelt spielen und miteinander verbunden sind. Ich bin gespannt auf mehr!

Nach dem Indie-Auftakt ging es an die größeren Geschütze. Auf der Gamescom hatte ich schon das Vergnügen, das neue Deep Rock Galactic: Survivor Probe zu spielen. Sehr große Augen meinerseits gab es dann auch, als ich bei der Spiel am Brettspielstand vom Deep Rock Galactic Brettspiel vorbeikam. Ich kann einfach nicht genug von diesem Franchise bekommen. Sieht sehr vielversprechend aus. Als dezidierter PC-Gamer finde ich Brettspieladaptionen von Videospielen eh immer interessant. Auch eine Probesession bei der analogen Auskopplung von Slay the Spire hätte mich sehr interessiert. Leider war der Testspielstand immer heiß begehrt und belegt.

Viele Videospiele in Brettspielform

Neben Slay the Spire gab es noch viele andere Brettspiele, die Videospielern und -spielerinnen bekannt vorkommen dürften. Zum einen war The Witcher: Die Alte Welt ein groß angekündigtes Spiel. Das Brettspiel beinhaltet viele schöne Figuren, eine toll illustrierte Karte und vieles mehr. Fans des Hexers werden sich direkt wie vor der Konsole oder dem PC fühlen. Zu Final Fantasy VII Remake wurde bereits im letzten Jahr ein Kartenspiel angekündigt. Doch bedauerlicherweise gab es auch in diesem Jahr kaum etwas von dem Spiel zu sehen. Es gab lediglich einen Tisch, auf dem die Karten zu sehen waren. So können wir uns mit Cloud, Tifa und Co. auf die Mütze geben.

Kennt ihr noch das gemütliche Steam-Spiel Dorfromantik? Der Titel hat bereits im letzten Jahr einen Brettspielableger bekommen, in dem wir Plättchen geschickt auslegen müssen. In 2023 gab es mit einer Zwei-Spieler-Version einen neuen Ableger des Titels. Es gab noch einige weitere Spiele wie Fallout Shelter, die eigentlich auf einem Mobile-Titel basieren. Die Auswahl war für Gaming-Freunde und -Freundinnen riesig.

Jasmins persönliche Highlights

Als große Katzenliebhaberin habe ich mich über zahlreiche Spiele auf der SPIEL freuen können. Besonders interessant sah Mlem aus, ein Spiel mit Katzen im Weltall. Doch leider waren die Tische ständig besetzt und ich habe es nicht geschafft, das Spiel einmal anzutesten. Ganz anders sah das bei Yummy Kitty aus: Hier müssen die Katzen des Gegners angelockt werden, um am Ende durch bestimmte Rassen und Artenvielfalt die meisten Punkte abzustauben. Das Spiel hat mir so gut gefallen, dass ich es mir gleich kaufen musste.

Weitere Spiele, die in meiner Tasche gelandet sind, sind die Weiße Burg, Café del Gatto (ein Spiel mit Katzen, wen wundert das) und Cat in the Box (erkennt ihr langsam ein Muster?). Ich hatte mir ebenfalls das groß angepriesene Spellbook angeschaut, weil mich das Design so angesprochen hatte. Doch leider hatte mir das Spiel im Endeffekt nicht so gut gefallen, weil jede*r Spieler*in nur für sich gespielt hat und es überhaupt gar keine Interaktionsmöglichkeiten mit dem Gegenüber gab. Sehr schade.

Hat sich die Spiel 2023 in Essen gelohnt?