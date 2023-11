Embracer Group – Kündigungen und Schließungen für bessere Zahlen

Oft thematisiert, doch beinahe geht es immer um das Gleiche. Es geht mal wieder um die Embracer Group. Und wie immer geht es um die Lage des Unternehmens. Dazu haben wir nun mehr Infos, aufgrund eines Finanzreports und Erläuterungen dazu seitens CEO Lars Wingefors. Die Bilanz ist jedoch ernüchternd bis erschütternd.

Schlank sparen

Gekauft, gekauft, gekauft. Studios, Lizenzen, bis hin zum großen Namen “Der Herr der Ringe”. Die Embracer Group hat sich in sehr kurzer Zeit sehr viel einverleibt. Wie das überhaupt möglich war, haben wir bereits einmal im Detail erläutert. Doch das erzwungene Wachstum erlitt Brüche. Das Fazit: Ca. 900 Menschen musste man entlassen. Jüngst sah man sich auch gezwungen 10% von Crystal Dynamics zu entlassen, die derzeit an Tomb Raider und Perfect Dark arbeiten. Dazu kommen 15 Spiele, deren Entwicklung gestoppt wurden. Verbunden war dies auch mit der Schließung von Volition, dem Saints Row Studio. Auch gibt es Gerüchte, nach denen alle Mitarbeitenden bei Free Radical Design entlassen wurden. Das in der Entwicklung befindliche Time Splitters soll ebenfalls Opfer der Entlassungen sein. Das alles nur, weil Wachstum auf Biegen und Brechen her musste und ein geplanter Saudi-Deal, der das Loch schließen sollte, kurzfristig geplatzt ist. Gute Nachrichten hatte CEO Wingefors nur wenige. Dead Island 2 war ein kommerzieller Erfolg und auch Payday 3 entwickelte sich nach einem Flop-Release zu einem profitablen Spiel. Das reichte aber offensichtlich noch längst nicht, um jüngste Entlassungen zu verhindern. Ob und inwieweit weiter gekündigt wird, um schwarze Zahlen zu schreiben, ist noch ungewiss. Aber wir werden sicherlich nicht das letzte Mal über die schwierige Lage des Unternehmens gesprochen haben.

Bildquelle: Embracer Group

Quelle: Embracer Group/ Gamereactor