Black Week – Zahlreiche Gaming-Rabatte in der Übersicht

Die Black Week ist in Deutschland wieder voll im Gange, welches in Anlehnung an den Black Friday stattfindet. Über eine ganze Woche hinweg gibt es so auch bei Saturn und Media Markt eine Vielzahl interessanter Angebote. Auch für Gaming-Interessierte findet sich viel. Neben Hardware sind auch Spiele zum Teil stark reduziert. Wir haben euch einige Highlights herausgestellt.

Black Week Deals von Saturn & Media Markt in der Übersicht

Fangen wir bei der Hardware an. Hier geht insbesondere Microsoft in die Offensive und bietet die Xbox Series X für rekordverdächtige 399€ an und die Xbox Series S für schon 222€. Im Starter-Bundle gibt es bei Letzterer sogar noch 3 Monate Game Pass Ultimate oben drauf. Auch für die Playstation 5 gibt es Rabatte in Form von Bundles, wenn auch weit weniger radikal. Während es die Standard-Konsole weiterhin leider nur für 539€ gibt, könnt ihr für 499€ immerhin das Bundle zusammen mit Final Fantasy XVI oder Call of Duty: Modern Warfare 3 ergattern. Für 549€ gibt es außerdem noch das Bundle mit Spider-Man 2, welches auch ein spezielles Design der Konsole umfasst. Dafür aber gibt es den DualSense Controller schon für 49,99€. Aber auch, wenn ihr einen PC besitzt, gibt es ordentliche Rabatte.

Die Maus von Razer, die Basilisk V3, gibt es schon für 44€, anstatt der UVP von 84,99€. Auch die Steelseries Apex 9 mini Tastatur ist stark reduziert. Das Gerät erhaltet ihr zu 57% günstiger und zahlt somit nur noch 59,99€. Neben der Samsung NVMe SSD 980 für nur 119€, die ganze 2 TB mitbringt, könnt ihr auch EA Sports FC24 für nur 45 Euro abgreifen. Zahlreiche Monitore gibt es ebenfalls stark reduziert, wie auch viele TV-Geräte, die teils 40-50% günstiger ausfallen. So gibt es den LG nanocell TV mit 65 Zoll schon für schlanke 599€. Zu guter Letzt gibt es auch spannende Deals für Headset. Unter anderem gibt es das RAZER Kraken V3 X für nur 49€. Ein vollständige Übersicht findet ihr hier.

Bildquelle: Microsoft, MediaMarkt/Saturn

Quelle: Media Markt/ Saturn