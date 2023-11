Gewinnspiel – Wir verlosen 2×2 Freikarten für ‘Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes’ (Kinostart: 16. November 2023, LEONINE Studios)

Basierend auf der Bestseller-Reihe von Suzanne Collins begeisterten die „Die Tribute von Panem”-Kinofilme weltweit Millionen Fans. Nun erzählt DIE TRIBUTE VON PANEM – THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES die Vorgeschichte der Welt von Panem und den Anfang der gefürchteten Hungerspiele.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der junge Coriolanus (Tom Blyth), lange bevor er zum Präsidenten von Panem werden sollte. Er ist die letzte Hoffnung für seine einst stolze Familie Snow, die in Ungnade gefallen ist. Als er zum Mentor von Lucy Gray (Rachel Zegler), einem Mädchen aus dem verarmten Distrikt 12, erwählt wird, sieht er die Chance, sein Schicksal zu ändern…

Zu den Darstellerinnen und Darstellern gehören Tom Blyth („Benediction”), Rachel Zegler („West Side Story”), Hunter Schafer („Euphoria”), Jason Schwartzman („The French Dispatch”), Peter Dinklage („Game of Thrones”), Viola Davis („The Woman King”) sowie die deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler Clemens Schick („Andor”), Dimitri Abold („Beckenrand Sheriff”), Luna Kuse („Himbeeren mit Senf”), Irene Böhm („Babylon Berlin”), Athena Strates („The Good Liar – Das alte Böse”) und in ihrem Kinodebüt Cooper Dillon und Kjell Brutscheidt.

© 2023 Lionsgate / LEONINE Studios / Kinostart: 16. November 2023

