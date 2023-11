Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 46.2023

Es wird mal wieder Zeit für die Releasevorschau und endlich gewährt uns die Spieleindustrie mal eine Verschnaufpause. Nur eine Handvoll Spiele erscheinen diese Woche, wir werden also endlich nicht mit der Auswahl überfordert. Also lasst uns auf die paar Spiele blicken, welche diese Woche das Licht der Welt erblicken.

Eine gemütliche Releasevorschau

In Stars and Time (PC, Switch) – 20. November

Ein RPG in schwarz-weiß über eine Gruppe von Abenteurern und einer Zeitschleife.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Irem Collection Volume 1 (PS4, PS5, XSX, Switch) – 21. November

Eine Sammlung klassischer Arcade-Shooter, darunter Image Fight, Image Fight 2 und X-Multiply.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Pathfinder: Wrath of the Righteous – Lord of Nothing (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 21. November

Der mittlerweile bereits fünfte DLC des Rollenspielabenteuers.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Valfaris: Mecha Therion (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 21. November

Ein actionlastiger 2.5D-Sidescrolling-Shooter mit Mechs und fiesen Monstern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Worldless (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 21. November

Ein 2D-Metroidvania in welchem ihr eure Feinde absorbiert um deren Fähigkeiten zu erlernen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Train Valley 2: Community Edition (PS4, Xbox One, Switch) – 22. November

Die komplette Version der Schienensimulation mitsamt allen DLCs und 158 von der Community erstellten Levels.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Evil Diary (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 24. November

Ein 2.5D-Topdown-Shooter, in welchem ihr in einer postapokalyptischen Welt eine Horde von Monstern abwehren müsst.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Und so schnell wie die Releasevorschau begonnen hat, so schnell ist sie auch wieder vorbei. Auch wenn nicht so viele Spiele diesmal auf dem Zettel standen ist doch bestimmt trotzdem ein Titel dabei, den ihr euch mal anschauen würdet, oder? Sagt uns in den Kommentaren gerne ob dies der Fall ist. Wir sehen uns auf alle Fälle nächste Woche mit der letzten Releasevorschau vom November wieder und starten in den finalen Monat von 2023.

Titelbild: ©Codesink / ©Owlcat Games

Angebot Pathfinder: Wrath of the Righteous Limited Edition (Playstation 4) Wähle aus 25 Klassen, 12 Charakter-Rassen und mehr als tausend Zaubersprüchen, Charaktereigenschaften und Fertigkeiten zur Individualisierung

Deine Entscheidungen haben mehr Gewicht als jemals zuvor. Dein Ziel ist klar, doch den Weg dahin musst du ganz allein beschreiten

Wähle zwischen zwei Kampfmodi, um deine Gegner zu töten - in Echtzeit mit Pausen oder auf Rundenbasis

Inhalt: Das Spiel, offizielles Handbuch, 4 DLCs (Faces Of War, Love Beyond Death, Paint Of War, A Visitor From Distant Lands) und Aufkleber

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.