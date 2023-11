Honkai: Star Rail – Es wird gruselig in Version 1.5

Am 15. November kam die neue Version zu Honkai: Star Rail heraus, Version 1.5. Es gibt damit wieder viele Neuerungen für den neuen Spieleliebling von HoYoverse. Dieses mal soll es etwas unheimlicher und gruseliger werden.

Die Geisterjagd ist eröffnet

Das Team des Astralexpresses wird in eine gruselige Geisterjagd mit reingezogen. Man begleitet dabei den neu spielbaren Charakter Huohuo auf dieser unheimlichen Mission. Auch andere bekannte Charaktere, wie z.B. Guinaifen, werden hier erneut vorkommen. In diesem Event wird es natürlich wieder zahlreiche Belohnungen geben. Auch ein Lichtkegel, die dortigen Waffen, ist mit dabei. Dazu gibt es ein neues Gebiet mit ebenso neuen Feinden, um dem Ganzen einen Raum zu geben.

Huohuo folgt dem Pfad des Überflusses und nutzt das Element Wind. In der folgenden zweiten Phase von Version 1.5 ist der rechtschaffene Ritter Argenti angekündigt, ein physischer Kämpfer vom Pfad der Gelehrsamkeit. Während es Huohuo an Selbstbewusstsein mangelt, scheint Argenti mehr als genug für beide zu haben. Seine genaue Rolle in dem Event ist aber noch nicht ganz klar und wir können uns überraschen lassen. Neben den beiden 5 Sterne Charakteren, gibt es auch einen neuen 4 Sterne Charakter: Hanya, vom Pfad der Harmonie, nutzt auch physische Attacken. Sie wird bei der Geisterjagd ebenfalls mit dabei sein.

Desweiteren gibt es neue Reliktsets. Eines für Charaktere, die Schaden über Zeit verursachen und eines für Folgeangriffe. Abschließend muss bei der Zusammenfassung noch unbedingt die Universums-Simulation erwähnt werden, denn diese erhält die Welt Nummer 8.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Titelbild ©HoYoverse