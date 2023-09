Disney Dreamlight Valley – Macht euer Tal zum Screamlight Valley

Am 13. September erschien das Herbst-Update von Disney Dreamlight Valley. Dieses Mal gibt es einen neuen Sternenpfad und alte Bekannte zur schaurig-schönen Jahreszeit sehen.

Ein Überblick über das neueste Update von Disney Dreamlight Valley

Was bringt uns der Herbst? Richtig, Halloween! Ganz im Zeichen dessen steht das aktuelle Update. Der Haunted Holiday-Sternenpfad verwandelt euer Tal in ein Screamlight Valley. Es gibt jede Menge Items wie Möbel und Accessoires aus Franchises wie Pirates of the Caribbean, Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas, Hocus Pocus und Haunted Mansion aus dem Disneyland. Auch bei den DreamSnaps Herausforderungen stimmt euch das Spiel auf die schaurigste Zeit des Jahres ein.

Passend dazu kommt ein neuer monströser Charakter ins Tals: Das Biest aus Die Schöne und das Biest. Mit dabei ist natürlich Belle, die die Dreamlight Bibliothek wieder eröffnen will. Dafür müsst ihr sie in ihrem Reich im Schloss besuchen. Neue Quests erwarten euch mit den beiden, aber auch für die schaurige Ursula gibt es Neuigkeiten: In einem weiteren Bundle könnt ihr für sie ihre menschliche Gestalt Vanessa kaufen, damit die Meerhexe an Land gehen kann! Das bedeutet sicherlich nichts Gutes… Wer neugierig geworden ist, kann sich im nachstehenden Trailer noch einmal alles ansehen:

