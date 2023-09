Vorschau: Summoners War – Die Magie von Community (gamescom 2023)

Fazit zu Summoners War

Ich bin ohne große Erwartungen in den Termin gegangen, da ich wie viele Gamer leider vorbelastet bin, was Mobile-Titel angeht. (Do you guys not have phones? …) ABER, sehr begeistert ging ich aus dem Termin heraus. Vor allem nach dem Kennenlernen der Community bei der Lost Level Party komme ich eigentlich nicht mehr drum rum, als mir das Spiel zügigst herunterzuladen. Es ist echt Wahnsinn, wie viel Passion die Entwickler und Community versprühen. Äußerst ansteckend! David Sieben (Redakteur)