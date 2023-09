Vorschau: Vampire: The Masquerade – Justice – interessantes Spielkonzept für VR (gamescom 2023)

Wie fühlt es sich an ein Vampir zu sein? Den nächsten Schritt zur Fangzahn-Immersion gehen Fast Travel Games mit Vampire: The Masquerade – Justice. Denn dieses First Person Stealth Abenteuer ist komplett in und für VR gebaut. Seit Hitman und Dishonored wissen wir, dass aus dem Hinterhalt meucheln Spaß macht. Aber zu simulieren ahnungslosen Opfern die Zähne in den Hals zu rammen und das ganze mit VR war neu für mich.

VR – Vampire Reality

Auf der Gamescom hatte ich die Chance Justice und gleichzeitig meine erste VR-Experience live zu erleben. Es war aufregend. Aller Anfang ist schwer. Die ersten Schritte in der virtuellen Welt waren etwas weird. Die Füße stehen auf dem Boden, der virtuelle Körper bewegt sich, das muss das Gehirn erstmal verstehen. Auch an einem Rohr eine Hauswand hochzuklettern war aufregend (teilweise etwas zu aufregend). Also mit Vorsicht genießen, wenn ihr Höhenangst habt, wie ich. Der Blick aus dem untoten Körper hinaus in die Welt von Vampire Justice war sehr atmosphärisch. Begleitet wurde meine erste Spielerfahrung von einem stimmungsvollen Erzähler.

Die Story von Justice

In diesem First-Person-Singleplayer-Roleplay-Abenteuer spielen wir Justice, einen Vampir aus dem Banu Haqim-Klans. Nachdem unser Vater auf mysteriöse Weise ermordet und eine Reliquie gestohlen wurde, reisen wir nach Venedig,

Italien, der Heimat der todesverehrenden Hecata-Vampire, um nach Antworten zu suchen. Unentdeckt bleiben und heimlich Attentate verüben gehören zu den Hauptbestandteilen des Spieles. Dabei helfen uns, unsere vampirischen Fähigkeiten und eine praktische Handarmbrust. Die Immersion und die Spannung wird durch VR natürlich nochmal nach oben getrieben. Also werden nicht nur eure Opfer mit einem hohen Puls zu kämpfen haben. Apropros hoher Puls, der Entwickler wollte/durfte mir noch nichts konkretes zu den Bosskämpfen sagen – nur soviel: Es werden richtige Bosskämpfe, also nicht nur VIP-Gegner wie z.B. bei Dishonored.

