Nintendo – Wir haben den Stand auf der gamescom 2023 begutachtet

Es gab auf der gamescom 2023 natürlich eine Menge beeindruckende Stände, aber wir hier bei NAT-Games waren persönlich sehr froh, auch Nintendo auf der Messe vertreten zu sehen. Im Vorfeld gab es nach der Absage von Sony ja so manche Gerüchte, welche großen Player sich noch nicht blicken lassen würden und Nintendo war weit vorne mit dabei. Doch sie waren vor Ort und so möchten wir hier mal ein klein wenig von ihrem Stand berichten. Es gab immerhin, auch abseits der gezeigten Spiel, ein paar interessante Sachen zu sehen bei Nintendo.

Viele Spiele zum Anzocken bei Nintendo

Natürlich gab es bei Nintendo, wie an anderen Publisher-Ständen auch, viele Stationen zum Anspielen von neuen, aber auch alten Spielen. Denn aktuell ist bei Nintendo nicht so viel Neues in der Pipeline, was man hätte zeigen können und so waren mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Everybody 1-2 Switch und Super Mario 3D World + Bowser’s Fury einige ältere Spiele vertreten. Aber natürlich lockte die eine große Neuheit, Pikmin 4, viele neugierige Besucher*innen an. Und es gab auch einige 3rd-Party-Spiele die gezeigt wurden. So durfte ich etwa das neue Prince of Persia: The Lost Crown anspielen, auf welches ich mich schon riesig freue. Und was gab es abseits der Spiele so zu entdecken?

Eine Zeitreise in Marios Vergangenheit

Auf der Vorderseite der Booth gab es eine Röhre, in welche man von hinten hineingehen konnte. So konnte man lustige Fotos machen, bei denen es so aussah, als ob man es Mario gleichtut und aus der Röhre schlüpft. Dahinter befand sich eine Wand, welche die zeitliche Wandlung von Nintendos Klempner darstellte, angefangen bei Super Mario Bros. im Jahre 1987 bis hin zu seinen aktuellsten Abenteuern. Auf der anderen Seite des Standes gab es eine weitere Fotomöglichkeit und zwar mit Tom Nook und Melinda aus Animal Crossing. Schön optisch hergerichtet war dieser Fotoplatz mit einem Zelt und einem originalgetreuen Baum aus dem Spiel. Und so konnte man sich hier anstellen und mit den beiden Figuren, die fröhlich winkend die Gäste begrüßten, ein Foto zu machen.

QR-Code scannen und Platin-Punkte sammeln

An der Hinterseite des Standes gab es auch die große Bühne, wo unter anderem Turniere in Nintendo-Spielen ausgetragen wurden. So wurden natürlich Splatoon 3, Super Smash Bros. Ultimate und Mario Kart 8 Deluxe vor begeistertem Publikum gezockt. Auf der anderen Seite konnte man sich, dies ist mittlerweile für die Nintendo-Booth üblich, die Schaufenster ansehen. Dort wurden vor allem amiibo ausgestellt. Schade hierbei war, dass nicht die neuen Figuren, wie etwa von Zelda und Ganondorf aus Tears of the Kingdom, zu begutachten waren. Naja, immerhin konnte man vorher mit einem per Mail versendeten QR-Code zur Information gehen und sich Platin-Punkte für sein myNintendo-Konto abholen. Und dazu erhielt man sogar noch zwei Pins, die an die Platin- und Gold-Punkte angelehnt sind.

