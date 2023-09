devcom 2023 – Vier Indie-Puzzler in der Kurzvorschau (Messebericht)

Wir waren auf der devcom 2023 und wie jedes Jahr waren auch wieder viele Indie-Entwickler*innen vor Ort, um ihre Spiele zu präsentieren. Einige davon habe ich mir angeschaut und da ich von jedem Spiel wirklich nur einen kurzen Eindruck bekommen konnte, möchte ich euch hier einmal zumindest von meinen Eindrücken zu diesen Spielen berichten, auch wenn die Informationen nicht für volle Vorschau-Beiträge ausreichen. Erstaunlicherweise sind alle vier Titel, die ich euch hier vorstelle, dem Puzzle-Genre zuzuordnen. Wenn ihr also gerne in Spielen euren Grips einsetzt, dann seid ihr hier an der richtigen Adresse.

Chronescher

Wer mit den Werken des Künstlers M.C. Escher vertraut ist, der wird sich in diesem Spiel heimisch fühlen. Der entspannende Puzzler spielt mit der Perspektive, eben wie es die Bilder des niederländischen Künstlers tun. Es ist eure Aufgabe, das Level zu drehen und es so für eure Spielfigur möglich zu machen, das Ziel zu erreichen. Anfangs sind die optischen Tricksereien noch einfach zu durchschauen, aber recht schnell wird es immer kniffliger. Hier kann die wirklich ein oder andere Kopfnuss auf euch zukommen, definitiv ein Spielchen für Rätselfreund*innen.

EcoGnomix

Eine Art Roguelike mit Ressourcen-Management, in welchem ihr kleine Gnome auf die Reise schickt, um die verfallene Hauptstadt wieder aufzubauen. Dazu wählt ihr eine Insel, zu welcher ihr reisen möchtet und platziert dort dann eure Gnome, um Ressourcen wie Holz und Nahrung zu finden. Auf eurer Route trefft ihr ab und zu Händler, wo ihr neue Mitglieder für eure Crew, spezielle Boni für eure Sammelfertigkeiten oder neue Gebäude für die Stadt erwerben könnt. Ein etwas gemütlicher Vertreter im Roguelike-Genre mit Fokus auf cleveren Entscheidungen.

Handshakes

Dieses Spiel gibt es bereits kostenlos auf Steam zum Download. Es ist ein Puzzlespiel, bei dem ihr zwei Hände steuert. Ihr müsst sie dazu bringen, sich gegenseitig zu schütteln. Dazu müsst ihr clever Boxen verschieben, ohne euch den Weg zu versperren, Schalter betätigen, um den Weg freizumachen und darauf achten, wie lange die jeweiligen Arme werden können. Ein absolut kniffliger Spielspaß, wenn man das Konzept erst einmal begriffen und den Dreh raus hat. Der Entwickler betonte, dass er sehr gerne einen zweiten Teil machen würde. Wir würden es auf jeden Fall begrüßen und hoffen, dass er auf der devcom 2023 Unterstützung gefunden hat.

Maze’Em

Jeder kennt Das verrückte Labyrinth, eines der beliebtesten Gesellschaftsspiele hierzulande. Nun, es gibt auch Varianten davon in anderen Ländern und so diente es auch dem belgischen Entwicklerstudio slappy inc. als Inspiration für dieses Spiel. Es geht im Grunde darum, eure Spielfigur durch ein Labyrinth zu leiten und dabei einen Spielstein von außen einzuschieben, der euch den Weg freimacht. Je weniger Züge ihr dafür benötigt, desto besser werdet ihr nach dem Abschluss eines Levels bewertet. Zwischen den Levels könnt ihr auf der Karte herumlaufen, Charaktere treffen die euch Nebenaufgaben erteilen, Geheimnisse entdecken oder einfach zum nächsten Level spazieren. Das Spiel präsentiert sich in einer Knetfigur-Optik, die stark an das Remake von Link’s Awakening erinnert. Ein knuffiges Puzzlespiel mit viel Charme, welches eure Hirnzellen auf Trab hält.

