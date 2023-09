Vorschau: Freaked Fleapit – Crypt of the Necrodancer meets Dating-Sim (gamescom 2023)

Ihr habt euch an eurem fettigen Burger verschluckt und seid gestorben. Völlerei ist eine Todsünde, deswegen landet ihr auf direktem Weg in der Hölle. Doch die Hölle ist anders als gedacht… Bei Freaked Fleapit könnt ihr euch auf ein kunterbunt düsteres Pixelabenteuer gefasst machen. Ich durfte das erste Level inklusive Boss auf der Gamescom probespielen.

Süßes Erwachen

Uwu! Ihr erwacht und werdet erstmal prompt von cuten Anime-Girls in einer Bar begrüßt. Über euren Tod ist man sich noch nicht gänzlich schlüssig und es scheint einen weg heraus aus dem Nachleben zugeben. Doch dafür müsst ihr euch durch die 9 Kreise der Hölle ackern. Wenn ihr etwas Zerstreuung sucht, könnt ihr euch in ein romantisches Abeneuter mit einem der bunten Charaktere stürzen. Freaked Fleapit ist nämlich ein Rhythm-Based-Dungeon-Crawler mit Dating-Sim Elementen. Klingt wild? Ist es auch!

Cyrpt of the Fleapit

Wer Crypt of the Necrodancer mag, wird auch bei Freaked Fleapit auf seine Kosten kommen. Die Grundprämisse ist die Selbe, im Takt zur Musik bewegt ihr euren Figur über ein kachelartiges Spielfeld. Die Gegner bewegen sich ebenfalls rhythmisch. Springt ihr in einen Gegner, könnt ihr ihm schaden. Genau wie bei CotF müsst ihr sorgfältig auf die Bewegungsmuster eurer Feinde achten. Ein großer Unterschied ist eure dämonische, sprechende Krawatte, die es euch ermöglicht größere Sprünge vor oder zurück zu machen. Man erkennt nicht nur dem Gameplay, sondern auch der Musik an, dass man hier stark von Crypt of the Necrodancer inspiriert wurde. Der Look ist ähnlich pixelig, aber wesentlich bunter und freakiger als das Vorbild, was aber wunderbar zum Spiel passt.

Der optionale Dating-Part soll Einwirkungen auf die Story haben, aber nicht direkt aufs Gameplay. In der Demo auf der Gamescom gab es ein Level inklusive Boss zu spielen, was sich sehr flüssig und gut angefühlt hat. Im fertigen Spiel soll es dann entsprechend der Höllenkreise 9 Level geben. Außerdem ist ein Progressions-System für freischaltbare Gegenstände und Perks geplant, das ich in der Demo bisher leider nicht testen konnte. Release ist für 2024 angedacht und ich werde versuchen euch dann einen Bericht über das vollwertige Spiel zu liefern, denn ich bin bereits verliebt…

